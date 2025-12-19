Сідні Свіні в павутині брудних секретів: яким вийшов психологічний трилер "Служниця"

Останніми роками кінематографісти та письменники все частіше вдаються до теми аб'юзу як до основи для жанру трилера. Це і добре, і погано: адже замовчувану раніше тему нарешті витягли на світ божий для обговорення.

А погано — через очевидне "підгламурювання" теми за рахунок вайбу багатства, що незмінно супроводжує тему насильства. Створюється враження, що насильство — це незручний "побічний ефект" для світу багатого класу, а не щось таке, що виходить за рамки адекватного.

Ну да ладно! Зате у нас з'явилася можливість обговорити акторську гру Сідні Свіні, а не тільки її прекрасні гени і її право говорити про себе щось приємне. Саме час нам сказати про неї щось хороше саме як про актрису. Але про все по порядку.

Трейлер фільму "Служниця" 2025 року

Про що фільм "Служниця" 2025 із Сідні Свіні та Амандою Сейфрід

Юна, але не дуже благополучна дівчина Міллі (Сідні Свіні), яка ночує в машині, претендує на роботу покоївки в елітній американській сім'ї в багатому і дорогому передмісті. Здавалося б, її шанси незначні: у неї немає рекомендацій і досвіду роботи. Але господиня будинку Ніна (Аманда Сейфрід), здається, позитивно налаштована до юної претендентки: "У мене гарне передчуття", — каже Ніна Міллі і щасливо їй посміхається.

Наступного дня Ніна зателефонувала Міллі і запросила її на роботу. Дівчину поселили в дивній кімнаті на горищі, в якій не відчиняється вікно. Ніна поводиться дивно і часто агресивно, а її чоловік Ендрю — просто ідеальний і терплячий.

Чоловік і дружина ростять доньку, яка займається балетом, Ніна приймає сусідок елітного передмістя, обговорюючи благодійні проєкти, а Ендрю дедалі відкритіше демонструє симпатію до Міллі.

Щоб не сипати спойлерами, скажу просто — трилер порушує тему брудних секретів на тлі ідеальної картинки вищого суспільства. Тема не нова, але обіграна з вогником.

Окремо про Сідні Свіні. Здається, їй нарешті вдалося випустити особистих демонів і програти їх на екрані. Причому, робила актриса це паралельно з еволюцією її героїні. Актриса з млосними очима з поволокою більше не зображує на екрані невинність. Хоча, знову ж таки, що вважати невинністю?

З Аманди Сейфрід, зі свого боку, добре вийшла плаксива істеричка, що контрастує з нахабством Сідні Свіні. А ще запам'яталася мама героя Ендрю, котра любить свій сервіз і не дуже любить сина.

Словом, перед нами гарна картинка ідеального світу, який зсередини тріщить по швах. Але чи є до цього комусь діло?

