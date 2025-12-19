Сидни Суини в паутине грязных секретов: каким получился психологический триллер "Служанка"
В ближайшее время на украинские экраны выйдет триллер "Служанка" по одноименному роману американской писательницы Фриды Макфадден. Главные роли в картине Пола Фига достались Сидни Суини, чей персональный год "сделала" реклама джинсов и ее "прекрасные гены", и Аманде Сейфрид, которую скандалы традиционно обходят стороной.
В последние годы, кинематографисты и писатели все чаще прибегают к теме абьюза как к основе для жанра триллера. Это и хорошо, и плохо: ведь замалчиваемую ранее тему наконец вытащили на свет божий для обсуждения.
А плохо – из-за очевидного "подгламуривания" темы за счет вайба богатства, неизменно сопровождающего тему насилия. Создается впечатление, что насилие – это неудобный "побочный эффект" для мира богатого класса, а не что-то выходящее за рамки адекватного.
Ну да ладно! Зато у нас появилась возможность обсудить актерскую игру Сидни Суини, а не только ее прекрасные гены и ее право говорить о себе что-то приятное. Самое время нам сказать об ней что-то хорошее именно как об актрисе. Но обо всем по порядку.
О чем фильм "Служанка" 2025 с Сидни Суини и Амандой Сейфрид
Юная, но не очень благополучная девушка Милли (Сидни Суини), ночующая в машине, претендует на работу горничной в элитной американской семье в богатом и дорогом пригороде. Казалось бы, ее шансы ничтожны: у нее нет рекомендаций и опыта работы. Но хозяйка дома Нина (Аманда Сейфрид), кажется, позитивно настроена к юной претендентке: "У меня хорошее предчувствие", – говорит Нина Милли и счастливо ей улыбается.
На следующий день Нина позвонила Милли и пригласила ее на работу. Девушку поселили в странноватой комнате на чердаке, в которой не открывается окно. Нина ведет себя странно и часто агрессивно, а ее муж Эндрю – просто идеален и терпелив.
Муж и жена растят дочь, которая занимается балетом, Нина принимает соседок элитного пригорода, обсуждая благотворительные проекты, а Эндрю все более открыто демонстрирует симпатию к Милли.
Дабы не сыпать спойлерами, скажу просто – триллер поднимает тему грязных секретов на фоне идеальной картинки высшего общества. Тема не новая, но обыграна с огоньком.
Отдельно о Сидни Суини. Кажется, ей наконец удалось выпустить личных демонов и проиграть их на экране. Причем, делала актриса это параллельно с эволюцией ее героини. Актриса с томными глазами с поволокой больше не изображает на экране невинность. Хотя, опять таки, что считать невинностью?
Из Аманды Сейфрид, в свою очередь, хорошо получилась плаксивая истеричка, контрастирующая с наглостью Сидни Суини. А еще запомнилась мама героя Эндрю, которая любит свой сервиз и не очень-то любит сына.
Словом, перед нами хорошая картинка идеального мира, который изнутри трещит по швам. Но есть ли до этого кому-то дело?
