Сидни Суини в паутине грязных секретов: каким получился психологический триллер "Служанка"

В последние годы, кинематографисты и писатели все чаще прибегают к теме абьюза как к основе для жанра триллера. Это и хорошо, и плохо: ведь замалчиваемую ранее тему наконец вытащили на свет божий для обсуждения.

А плохо – из-за очевидного "подгламуривания" темы за счет вайба богатства, неизменно сопровождающего тему насилия. Создается впечатление, что насилие – это неудобный "побочный эффект" для мира богатого класса, а не что-то выходящее за рамки адекватного.

Ну да ладно! Зато у нас появилась возможность обсудить актерскую игру Сидни Суини, а не только ее прекрасные гены и ее право говорить о себе что-то приятное. Самое время нам сказать об ней что-то хорошее именно как об актрисе. Но обо всем по порядку.

О чем фильм "Служанка" 2025 с Сидни Суини и Амандой Сейфрид

Юная, но не очень благополучная девушка Милли (Сидни Суини), ночующая в машине, претендует на работу горничной в элитной американской семье в богатом и дорогом пригороде. Казалось бы, ее шансы ничтожны: у нее нет рекомендаций и опыта работы. Но хозяйка дома Нина (Аманда Сейфрид), кажется, позитивно настроена к юной претендентке: "У меня хорошее предчувствие", – говорит Нина Милли и счастливо ей улыбается.

Сидни Суини сыграла главную роль в фильме "Служанка" Фото: Кадр из фильма

На следующий день Нина позвонила Милли и пригласила ее на работу. Девушку поселили в странноватой комнате на чердаке, в которой не открывается окно. Нина ведет себя странно и часто агрессивно, а ее муж Эндрю – просто идеален и терпелив.

Муж и жена растят дочь, которая занимается балетом, Нина принимает соседок элитного пригорода, обсуждая благотворительные проекты, а Эндрю все более открыто демонстрирует симпатию к Милли.

Дабы не сыпать спойлерами, скажу просто – триллер поднимает тему грязных секретов на фоне идеальной картинки высшего общества. Тема не новая, но обыграна с огоньком.

За картинкой идеальной жизни кроется темная сторона Фото: Кадр из фильма

Отдельно о Сидни Суини. Кажется, ей наконец удалось выпустить личных демонов и проиграть их на экране. Причем, делала актриса это параллельно с эволюцией ее героини. Актриса с томными глазами с поволокой больше не изображает на экране невинность. Хотя, опять таки, что считать невинностью?

Из Аманды Сейфрид, в свою очередь, хорошо получилась плаксивая истеричка, контрастирующая с наглостью Сидни Суини. А еще запомнилась мама героя Эндрю, которая любит свой сервиз и не очень-то любит сына.

Фото: Кадр из фильма

Словом, перед нами хорошая картинка идеального мира, который изнутри трещит по швам. Но есть ли до этого кому-то дело?

