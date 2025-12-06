Дорофеева, Сильченко и Багинский: как прошел концерт MONATIK в Оперном театре

Событие было организовано в духе Royal Albert Hall: гости придерживались стиля Black Tie в образах, входная группа театра также была драпирована в стиле знаменитого Лондонского театра.

Впервые в истории украинского шоу-бизнеса песни MONATIK прозвучали в сопровождении Национального президентского оркестра под управлением маэстро Максима Гусака – одного из ведущих дирижеров современной сцены. Оркестровые аранжировки придали знакомым композициям новую глубину и многослойность, а более 70 музыкантов создавали настоящую звуковую симфонию.

MONATIK в Национальном академическом театре оперы и балета Украины Фото: Пресс-служба

Центральным элементом первого действия стал массивный арт-объект — образ Вечно Танцующего Человека, который благодаря динамическим проекциям реагировал на события на сцене.

Второе действие дополнили дуэтами с MONATIK приглашенные артистки: Jamala и Jerry Heil. Они исполнили с артистом дуэтные композиции "Зову" и "Вимолив".

Дуэт Jerry Heil и MONATIK

MONATIK и Jamala исполнили дуэтом песню "Зову"

Гостями события стали многочисленные украинские знаменитости, друзья и коллеги артиста: Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Саша KAZKA, KOLA, ROXOLANA, Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, Дантес, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Иван Фролов, Руслан Багинский, Екатерина Сильченко, Александр Педан, Екатерина Осадчая и многие другие.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Руслан Багинский (слева)

Катя Осадчая

Юлия Ермолаева

Кирилл и Алена Тимошенко с сыном

Даша Квиткова

Олег Гороховский с супругой

Лидия Новоселецкая

Ваня Фролов

Катерина Сильченко

Кристина Шомина

Александра Самборская

Анна Малиновская с мужем

