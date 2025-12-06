Дорофеева, Сильченко и Багинский: как прошел концерт MONATIK в Оперном театре
В Национальном академическом театре оперы и балета Украины состоялось грандиозное концертное шоу "Музыка" украинского исполнителя MONATIK. Оно стало завершающим в серии больших выступлений артиста в 2025 году.
Событие было организовано в духе Royal Albert Hall: гости придерживались стиля Black Tie в образах, входная группа театра также была драпирована в стиле знаменитого Лондонского театра.
Впервые в истории украинского шоу-бизнеса песни MONATIK прозвучали в сопровождении Национального президентского оркестра под управлением маэстро Максима Гусака – одного из ведущих дирижеров современной сцены. Оркестровые аранжировки придали знакомым композициям новую глубину и многослойность, а более 70 музыкантов создавали настоящую звуковую симфонию.
Центральным элементом первого действия стал массивный арт-объект — образ Вечно Танцующего Человека, который благодаря динамическим проекциям реагировал на события на сцене.
Второе действие дополнили дуэтами с MONATIK приглашенные артистки: Jamala и Jerry Heil. Они исполнили с артистом дуэтные композиции "Зову" и "Вимолив".
Гостями события стали многочисленные украинские знаменитости, друзья и коллеги артиста: Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Саша KAZKA, KOLA, ROXOLANA, Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, Дантес, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Иван Фролов, Руслан Багинский, Екатерина Сильченко, Александр Педан, Екатерина Осадчая и многие другие.
Напомним, MONATIK поссорился со зрителем, который не оценил его клип с Дорофеевой.
Ранее также сообщалось, что Анастасия Цимбалару устроила бранч под названием "Опыты Анастасии Цимбалару".