Дорофеева, Сильченко и Багинский: как прошел концерт MONATIK в Оперном театре

В Национальном академическом театре оперы и балета Украины состоялось грандиозное концертное шоу "Музыка" украинского исполнителя MONATIK. Оно стало завершающим в серии больших выступлений артиста в 2025 году.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
0
В Киеве прошел концерт MONATIK
Атмосфера концерта MONATIK получилась яркой и незабываемой | Фото: Пресс-служба

Событие было организовано в духе Royal Albert Hall: гости придерживались стиля Black Tie в образах, входная группа театра также была драпирована в стиле знаменитого Лондонского театра.

Впервые в истории украинского шоу-бизнеса песни MONATIK прозвучали в сопровождении Национального президентского оркестра под управлением маэстро Максима Гусака – одного из ведущих дирижеров современной сцены. Оркестровые аранжировки придали знакомым композициям новую глубину и многослойность, а более 70 музыкантов создавали настоящую звуковую симфонию.

В Киеве прошел концерт MONATIK
MONATIK в Национальном академическом театре оперы и балета Украины
Фото: Пресс-служба

Центральным элементом первого действия стал массивный арт-объект — образ Вечно Танцующего Человека, который благодаря динамическим проекциям реагировал на события на сцене.

Второе действие дополнили дуэтами с MONATIK приглашенные артистки: Jamala и Jerry Heil. Они исполнили с артистом дуэтные композиции "Зову" и "Вимолив".

В Киеве прошел концерт MONATIK
Дуэт Jerry Heil и MONATIK
В Киеве прошел концерт MONATIK
MONATIK и Jamala исполнили дуэтом песню "Зову"

Гостями события стали многочисленные украинские знаменитости, друзья и коллеги артиста: Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Саша KAZKA, KOLA, ROXOLANA, Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, Дантес, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Иван Фролов, Руслан Багинский, Екатерина Сильченко, Александр Педан, Екатерина Осадчая и многие другие.

В Киеве прошел концерт MONATIK
Миша Кацурин и Надя Дорофеева
В Киеве прошел концерт MONATIK
Руслан Багинский (слева)
В Киеве прошел концерт MONATIK
Катя Осадчая
В Киеве прошел концерт MONATIK
Юлия Ермолаева
В Киеве прошел концерт MONATIK
Кирилл и Алена Тимошенко с сыном
В Киеве прошел концерт MONATIK
Даша Квиткова
В Киеве прошел концерт MONATIK
Олег Гороховский с супругой
В Киеве прошел концерт MONATIK
Лидия Новоселецкая
В Киеве прошел концерт MONATIK
Ваня Фролов
В Киеве прошел концерт MONATIK
Катерина Сильченко
В Киеве прошел концерт MONATIK
Кристина Шомина
В Киеве прошел концерт MONATIK
Александра Самборская
Анна Малиновская с мужем

