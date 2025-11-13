Слишком громко и беспредельно сказочно: стоит ли смотреть фильм "Иллюзия обмана 3"

В середине ноября в Украине стартует один из наиболее ожидаемых экшенов года – третья часть "Иллюзии обмана", фильма в жанре триллера-ограбления, режиссёром которого является Рубен Флейшер.

Создатели киновселенной решили расширить возрастную аудиторию за счет юных героев и бросить "Всадников" на самое дерзкое ограбление в их жизни. Фокус рассказывает, что из этого получилось.

Итак, на арене – снова главные герои предыдущих частей блокбастера о талантливых иллюзионистах. Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер сохранили своих персонажей. К ним присоединилось молодое поколение супер-фокусников — Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт.

Трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

Противостоять им будет несравненная Розамунд Пайк (к слову, она невероятно стильная в этой картине), воплотившая на экране главу преступного синдиката Веронику Вандерберг. А еще немного "помелькает" Морган Фриман.

Из хорошего – в новой части "Иллюзии обмана" много впечатляющих трюков, хороший саундтрек, яркие модные образы на героинях, эффектные видовые съемки на популярных туристических локациях и погружение зрителей в своего рода, сказочный замок, где "верх – это низ", "право – это лево" и так далее.

В фильме зрители увидят и Моргана Фримана Фото: Постер

Правда, сложно не заметить, что некоторые сцены демонстрации фокусов выглядят фарсом за счет того, что у нас принято называть "переборщили".

Из не очень хорошего: попытка расширить аудиторию зрителей за счет юных героев, пожалуй, обернулась неуспехом. Герои тяжело вписались в игровое шоу, где прежние артисты смотрятся органично, в то время как "молодая поросль" выглядят фигурками, врезанными в кадр с помощью фотошопа начинающим дизайнером.

По сюжету, молодые иллюзионисты, которых привлекает к ограблению герой Джесси Айзенберга, являются давними фанатами четверки "Всадников" и сами вроде как не промах.

И вот Джесси Айзенберг приходит к юным "падаванам" на манер Джорджа Клуни в многочисленных друзьях Оушена и предлагает им участие в масштабной истории века, а именно "обнести" прелестную, но очень злую Веронику Вандерберг.

Откровенно говоря, над сценой знакомства поколений стоило поработать подольше и усерднее, потому что все выглядело так, словно криптовалютным аферистам предлагает аферу столетия каждый встречный.

Так стоит ли смотреть фильм "Иллюзия обмана 3"?

Еще раз хочется сделать акцент на героине Розамунд Пайк. Во-первых, холодная красота актрисы как нельзя идеально сочетается с ее утрированным персонажем, и на нее просто приятно смотреть. Да и костюмеры в ее случае поработали с героиней на славу.

Розамунд Пайк в образе главы преступного синдиката Вероники Вандерберг Фото: Постер

Во-вторых, так или иначе создателям картины удалось добиться эффектной динамики событий и красоты многих эпизодов. Это заслуживает быть увиденным и по достоинству оцененным.

А еще в сюжете фильма зашиты многочисленные отсылки к произведению "Алиса в стране чудес", и их интересно замечать и разгадывать в процессе просмотра.

Одним словом, перед нами – кино для субботнего вечера, не претендующее на достоверность и правдоподобность сюжета, зато способное удерживать внимание и развлекать.

