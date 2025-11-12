Рецензия на фильм "Бегущий человек" 2025 Стивена Кинга: яркая панк-эстетика и высокая динамика

В Украине стартовала новая экранизация романа Стивена Кинга, некогда написанного под псевдонимом Ричарда Бахмана, — "Бегущий человек" 2025.

Футуристический научно-фантастический боевик режиссера Эдгара Райта стал более буквальной экранизацией оригинального произведения Кинга, нежели постановка 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. К слову, последний появился в новом фильме в неожиданном качестве. Рассказываем, каким получился один из самых долгожданных фильмов 2025 года.

О чем фильм "Бегущий человек" 2025

Перед нами — Бен Ричардс (Глен Пауэлл) – добросовестный и справедливый человек, семьянин в альтернативной антиутопической (или уже не очень) вселенной, а может просто – в недалеком будущем. Он теряет источник доходов, защищая сотрудников и их семьи. Теперь ему предстоит решить задачу посложнее: спасти дочь, чье здоровье оказалось под угрозой из-за невозможности обеспечить ей лечение.

Трейлер фильма "Бегущий человек"

Бен отправляется на телестудию NetWork, которая находится в руках медиа-магнатов, поработивши население системным зомбированием. Отчаявшийся отец соглашается стать участником кровавого шоу "Бегущий человек" и с этого момента зрители становятся "заложниками" происходящего на экране. Такого динамичного фильма многие из нас не видели уже давно!

Каким получился фильм "Бегущий человек" 2025 с Гленом Пауэллом

Режиссер Эдгар Райт создал футуристический боевик, взяв за основу оригинальное произведение Стивена Кинга и очень вольную его экранизацию 1987 года. Разбавил "смесь" современными гаджетами, предполагаемо автомобилями недалекого будущего. Фоном для событий стала хорошо проработанная и сбалансированная панк-эстетика, популярная в эпоху 1980-х. Нечто аналогичное мы видели в "Бегущем по лезвию", в "Бегущем человеке" 1987 года, да и вообще – во многих картинах периода конца прошлого века.

Правда, теперь такая эстетика – некая дань популярным кодам прошлого, а не рутинное оформление для большинства фильмов. И этот аспект добавляет красоты всему происходящему на экране. А еще погружает нас ностальгию по времени создания романа.

Актер ГленПауэл удачно воссоздал на экране образ народного ополченца, бросившего вызов системе от абсолютной безысходности и сумевшего изменить правила игры.

Глен Пауэлл сыграл Бена Ричардса в новой экранизации "Бегущего человека" Фото: Скриншот

Продюсер и владелец телевизионной компании – Дэн Киллиан (Джош Бролин) – настоящее олицетворение американских шоуменов конца 1970-х годов. У него пугающе белая улыбка, идеальная укладка, странноватый загар и хитрое выражение лица. Он настолько мил, что сразу вызывает оторопь и желание его скорейшего исчезновения из кадра.

Панковой атмосферы картине добавляют и грязные расписанные граффити улицы, и подпольные борцы за свободу. А еще в картине много неожиданного юмора. Правильнее сказать – юмора в неожиданных моментах. Они позитивно разбавляют атмосферу постоянного напряжения от высокой динамики событий.

Эдгар Райт создал фильм, отражающий тенденции в литературе и кинематографе конца 1980-х, параллельно сыронизировав над темой и разбавив ее эффектной эстетикой и сумасшедшей динамикой.

