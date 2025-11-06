"Океан Эльзы" наизнанку: каким получился фильм о культовой украинской группе

5 ноября в ТРЦ "Блокбастер" состоялась гранд-премьера биографической документальной ленты о создании, становлении и процессе превращения в культовую группы "Океан Эльзы" под названием "Океан Эльзы: Наблюдение шторма".

Картину первым зрителям и журналистам представили лично Святослав Вакарчук и актуальный состав группы "Океан Эльзы" – Милош Елич, Денис Дудко, Владимир Опсеница и Денис Глинин.

"Я посмотрел фильм на предпремьере позавчера и понял, что это рассказ не только об "Океане Эльзы", это рассказ обо всех нас", – отметил фронтмен.

Участники группы беседовали с гостями и представителями медиа, после чего гости переместились в зрительный зал, где продолжилось теплое общение музыкантов со зрителями.

"Нам нужен честный фидбек. Вот знаете, есть пары, которые живут вместе много-много лет, и мы ими восхищаемся, но мы не знаем, что там внутри, и как это все выглядит вдали от посторонних глаз. Так и группа "Океан Эльзы": наша история очень разная. Мы пережили все", – сказал Святослав Вакарчук, обращаясь к гостям премьеры непосредственно перед показом биографической ленты.

История начинается с этапа создания коллектива первыми участниками группы во Львове в 1994 году. Создатели фильма, режиссеры и продюсеры Максим Сердюк и Артем Григорян, собрали для честного рассказа истории всех, кто, в разное время, имел влияние на жизнь и развитие группы или был ее частью.

Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров искренне рассказывают о своей жизни в коллективе: гастрольных турах, зависимостях, большой дружбе и искреннем братстве в период становления, сложных конфликтах, причинах расколов и скандальных уходов участников коллектива из "Океана Эльзы".

Милош Елич

Каким получился фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма"

В первую очередь – искренним. Мы видим большое и честное желание Вакарчука к исповеди и диалогу со зрителем. Лидер "Океана Эльзы" от сердца общается с аудиторией, и это превращает фильм во что-то вроде душевной теплой встречи с лидером главной группы страны и участниками разных периодов ее существования.

Из истории "Океана Эльзы" мы узнаем, как новые музыканты становились частью группы, как коллектив несколько раз чуть не распался, как создавались главные хиты, которые потом напевала вся Украина и ближнее зарубежье. Нам честно рассказали, почему музыканты стали частью двух майданов в Украине, и как случилось выступление "Океана Эльзы" в аэропорту Шереметьево после захвата Крыма РФ.

Вакарчук доверительно общался с публикой

Ближе к окончанию фильма создатели, используя архивные материалы, поделились кадрами фронтовых выступлений группы уже во время полномасштабной войны, рассказали о недавнем концерте в Киеве, который вынужденно перенесли в метро из-за воздушной тревоги, и многое-многое другое.

"А почему все смеялись, когда я появился в кадре в джинсовой шляпе? Мне казалось, что вроде это было неплохо", – растерянно обратился Слава Вакарчук к зрителям по окончании фильма. Зал снова рассмеялся.

Это был еще один эпизод доверительного общения артиста с аудиторией, снявший эмоциональное напряжение зрителей после "Наблюдения шторма" хронометражем 2 часа.

Исторяи культовой группы захватила каждого зрителя в зале

Слишком многое прожили украинцы под песни "Океана Эльзы", все вместе и каждый в отдельности. Слишком глубоко проникли песни группы в жизнь каждого из нас и страны как совокупного организма.

