"Океан Ельзи" навиворіт: яким вийшов фільм про культовий український гурт

5 листопада в ТРЦ "Блокбастер" відбулася гранд-прем'єра біографічної документальної стрічки про створення, становлення та процес перетворення на культову групи "Океан Ельзи" під назвою "Океан Ельзи: Спостереження шторму".

Картину першим глядачам і журналістам представили особисто Святослав Вакарчук та актуальний склад гурту "Океан Ельзи" — Мілош Єліч, Денис Дудко, Володимир Опсеніца і Денис Глінін.

"Я подивився фільм на передпрем'єрі позавчора і зрозумів, що це розповідь не тільки про "Океан Ельзи", це розповідь про всіх нас", — зазначив фронтмен.

Учасники гурту розмовляли з гостями та представниками медіа, після чого гості перемістилися до зали для глядачів, де продовжилося тепле спілкування музикантів із шанувальниками.

"Нам потрібен чесний фідбек. От знаєте, є пари, які живуть разом багато-багато років, і ми ними захоплюємося, але ми не знаємо, що там усередині, і який це все має вигляд далеко від сторонніх очей. Так і гурт "Океан Ельзи": наша історія дуже різна. Ми пережили все", — сказав Святослав Вакарчук, звертаючись до гостей прем'єри безпосередньо перед показом біографічної стрічки.

Історія починається з етапу створення колективу першими учасниками гурту у Львові 1994 року. Творці фільму, режисери та продюсери Максим Сердюк та Артем Григорян, зібрали для чесної розповіді історії всіх, хто, в різний час, мав вплив на життя та розвиток гурту або був його частиною.

Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка, Дмитро Шуров щиро розповідають про своє життя в колективі: гастрольні тури, залежності, велику дружбу і щире братерство в період становлення, складні конфлікти, причини розколів і скандальних відходів учасників колективу з "Океану Ельзи".

Мілош Еліч

Яким вийшов фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму"

Насамперед — щирим. Ми бачимо велике і чесне бажання Вакарчука до сповіді та діалогу з глядачем. Лідер "Океану Ельзи" від серця спілкується з аудиторією, і це перетворює фільм на щось на кшталт душевної теплої зустрічі з лідером головного гурту країни та учасниками різних періодів його існування.

З історії "Океану Ельзи" ми дізнаємося, як нові музиканти ставали частиною гурту, як колектив кілька разів ледь не розпався, як створювалися головні хіти, що їх потім наспівувала вся Україна та ближнє зарубіжжя. Нам чесно розповіли, чому музиканти стали частиною двох майданів в Україні, і як стався виступ "Океану Ельзи" в аеропорту Шереметьєво після захоплення Криму РФ.

Вакарчук довірливо спілкувався з публікою

Ближче до закінчення фільму творці, використовуючи архівні матеріали, поділилися кадрами фронтових виступів гурту вже під час повномасштабної війни, розповіли про нещодавній концерт у Києві, який вимушено перенесли в метро через повітряну тривогу, та багато-багато іншого.

"А чому всі сміялися, коли я з'явився в кадрі в джинсовому капелюсі? Мені здавалося, що начебто це було непогано", — розгублено звернувся Славко Вакарчук до глядачів після закінчення фільму. Зал знову розсміявся.

Це був ще один епізод довірливого спілкування артиста з аудиторією, що зняв емоційне напруження глядачів після "Спостереження шторму" хронометражем 2 години.

Історія культового гурту захопила кожного глядача в залі

Занадто багато чого прожили українці під пісні "Океану Ельзи", всі разом і кожен окремо. Занадто глибоко проникли пісні гурту в життя кожного з нас і країни як сукупного організму.

