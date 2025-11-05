Святослав Вакарчук впервые открыто рассказал о любимой: кто она (фото, видео)

В четверг, 6 ноября, на большие экраны выходит документальная лента "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", который станет настоящим событием для поклонников культовой украинской группы. Фильм не только воспроизводит музыкальную историю коллектива, но и касается личной жизни его фронтмена — Святослава Вакарчука.

В документальной работе показан путь "Океана Эльзы" — от первых выступлений под названием "Клан тишины" во Львове в начале 1990-х до становления как одной из самых известных групп страны. Лента рассказывает о первых неудачах, переезде в Киев, творческих взлетах и падениях, смене состава, политической активности Вакарчука и влиянии войны России против Украины на музыкантов, пишет NV.

Особое внимание в картине уделено личным страницам жизни артиста. Вакарчук выразил благодарность своей бывшей жене Ляле Фонаревой за поддержку и вдохновение, а также впервые публично подтвердил свои нынешние отношения.

Как отмечается в фильме, его избранницей является Евгения Яцута, исполнительный продюсер и соучредитель компании Radioaktivefilm. Зрители увидят архивные фото и видео пары, а также кадры с детьми — сыном Иваном, который родился в августе 2021 года, и дочерью Соломией, появившейся на свет в июне 2022-го.

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута Фото: nv.ua

Кадры нежного общения музыканта с детьми стали одними из самых трогательных моментов ленты, открывающих совсем другую сторону жизни лидера "Океана Эльзы" — не только как артиста, а как отца и человека, для которого семья имеет особое значение.

