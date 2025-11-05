Святослав Вакарчук уперше відкрито розповів про кохану: хто вона (фото, відео)

У четвер, 6 листопада, на великі екрани виходить документальна стрічка "Океан Ельзи: Спостереження шторму", що стане справжньою подією для шанувальників культового українського гурту. Фільм не лише відтворює музичну історію колективу, а й торкається особистого життя його фронтмена — Святослава Вакарчука.

У документальній роботі показано шлях "Океану Ельзи" — від перших виступів під назвою "Клан тиші" у Львові на початку 1990-х до становлення як одного з найвідоміших гуртів країни. Стрічка розповідає про перші невдачі, переїзд до Києва, творчі злети й падіння, зміну складу, політичну активність Вакарчука та вплив війни Росії проти України на музикантів, пише NV.

Особливу увагу у картині приділено особистим сторінкам життя артиста. Вакарчук висловив вдячність своїй колишній дружині Лялі Фонарьовій за підтримку та натхнення, а також уперше публічно підтвердив свої теперішні стосунки.

Як зазначається у фільмі, його обраницею є Євгенія Яцута, виконавча продюсерка та співзасновниця компанії Radioaktivefilm. Глядачі побачать архівні фото та відео пари, а також кадри із дітьми — сином Іваном, який народився у серпні 2021 року, та донькою Соломією, що з’явилася на світ у червні 2022-го.

Святослав Вакарчук і Євгенія Яцута Фото: nv.ua

Кадри ніжного спілкування музиканта з дітьми стали одними з найзворушливіших моментів стрічки, що відкривають зовсім інший бік життя лідера "Океану Ельзи" — не лише як артиста, а як батька й людини, для якої родина має особливе значення.

