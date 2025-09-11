Святослав Вакарчук похрестив сина: що відомо про таємну церемонію у Карпатах

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук похрестив свого сина Івана у церкві з особливою історією. Хрещеним став давній друг музиканта і його колега по гурту — клавішник Мілош Єліч.

10 вересня у Києві відбулася прем’єра українського фільму "Малевич", музику до якого написав Мілош Єліч. Підтримати колегу на заході прийшли майже всі учасники гурту "Океан Ельзи", зокрема Святослав Вакарчук і Денис Дудко, пише ТСН.

У розмові з журналістами Єліч поділився враженнями від роботи над стрічкою, а також розповів про особисте життя Вакарчука. Зокрема, зізнався, що став кумом.

Мілош Єліч та Аня Бурячкова Фото: Facebook

"Ми граємо разом уже 21 рік і за цей час стали майже родиною. Для мене велика честь бути хрещеним батьком його сина. Таїнство відбулося у Карпатах, у храмі, де свого часу знімали легендарні "Тіні забутих предків". Хрещеною мамою стала Аня Бурячкова — режисерка наших кліпів і подруга дружини Святослава", — розповів Мілош.

Церква, де хрестили сина Святослава Вакарчука Фото: Facebook

За словами музиканта, Іван — уже п’ятий його похресник, але відмовити близькому другу він просто не міг.

До речі, стрічка "Малевич" виходить у широкий український прокат з 11 вересня.

