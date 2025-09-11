Святослав Вакарчук покрестил сына: что известно о тайной церемонии в Карпатах

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покрестил своего сына Ивана в церкви с особой историей. Крестным стал давний друг музыканта и его коллега по группе — клавишник Милош Елич.

Related video

10 сентября в Киеве состоялась премьера украинского фильма "Малевич", музыку к которому написал Милош Елич. Поддержать коллегу на мероприятии пришли почти все участники группы "Океан Эльзы", в частности Святослав Вакарчук и Денис Дудко, пишет ТСН.

В разговоре с журналистами Елич поделился впечатлениями от работы над лентой, а также рассказал о личной жизни Вакарчука. В частности, признался, что стал кумом.

Милош Елич и Аня Бурячкова Фото: Facebook

"Мы играем вместе уже 21 год и за это время стали почти семьей. Для меня большая честь быть крестным отцом его сына. Таинство состоялось в Карпатах, в храме, где в свое время снимали легендарные "Тени забытых предков". Крестной мамой стала Аня Бурячкова — режиссер наших клипов и подруга жены Святослава", — рассказал Милош.

Церковь, где крестили сына Святослава Вакарчука Фото: Facebook

По словам музыканта, Иван — уже пятый его крестник, но отказать близкому другу он просто не мог.

Кстати, лента "Малевич" выходит в широкий украинский прокат с 11 сентября.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Святослав Вакарчук расплакался перед Зеленскими на концерте: что произошло.

Кроме того, Святослав Вакарчук, который имеет звание офицера морально-психологического обеспечения, признался, куда идет его заработная плата за службу в ВСУ.

Также в команде музыканта ответили, имеет ли тот статус участника боевых действий.