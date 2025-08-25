Святослав Вакарчук расплакался перед Зеленскими на концерте: что произошло (фото)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не сдержал слез после искренних слов ведущего Андрея Беднякова на церемонии "Национальная легенда Украины". Этот момент растрогал миллионы зрителей.

Ведущий мероприятия Андрей Бедняков обратился с личными словами благодарности к 50-летнему Вакарчуку, который сидел в зале рядом с президентом Владимиром Зеленским и первой леди — Еленой Зеленской. Соответствующий фрагмент позже появился в Instagram.

"Хотел бы при всех здесь сказать вам: "Спасибо". Ваши песни производят впечатление, поднимают настроение, вызывают эмоции. И это самое главное. Поэтому вы — настоящая "Национальная легенда Украины", — обратился Бедняков к музыканту во время церемонии 20 августа.

Неожиданная реакция Вакарчука

Слова ведущего настолько тронули Святослава Вакарчука, что тот не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на глазах у зрителей посреди праздничного концерта.

Позже Бедняков опубликовал этот фрагмент в своем Instagram, а певец еще раз поблагодарил в комментариях.

"Андрей, спасибо! Я не сильно привык к официальным церемониям, награждениям, чествованиям. Но это было очень искренне, по-настоящему. Спасибо тебе и всем, кто принимал участие. До слез", — написал музыкант под видео.

Достижения Вакарчука

Музыкант вошел в историю премии как самый молодой лауреат, получив признание в 50 лет. Это подчеркивает особый статус музыканта в украинской культуре и его влияние на несколько поколений слушателей.

Видео с эмоциональной реакцией Вакарчука быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну поддержки от поклонников его творчества.

