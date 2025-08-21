Алла Пугачева обратилась к Святославу Вакарчуку — двумя словами (фото)
Алла Пугачева написала комментарий под сообщением Святослава Вакарчука. Российская артистка поздравила его с получением украинской государственной награды.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку государственную награду "Национальная легенда Украины". Об этом певец сообщил у себя на странице в Instagram.
"Сегодняшняя награда — это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех. А самое главное — всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире", — написал вокалист в заметке.
Артист получил множество поздравлений в комментариях. В частности, его поздравила российская певица Алла Пугачева.
"Заслужил! Браво!" — написала Алла Борисовна.
Кроме Пугачевой, певца поздравили также украинские артисты. В частности, комментарий написала певица Тина Кароль, ведущий Юрий Горбунов. Поздравление "прилетело" также от узбекской и американской певицы Наргиз Закировой.
