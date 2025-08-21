Алла Пугачова звернулась до Святослава Вакарчука – двома словами (фото)

Алла Пугачова написала коментар під дописом Святослава Вакарчука. Російська артистка привітала його з отриманням української державної нагороди.

Президент України Володимир Зеленський вручив лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку державну нагороду "Національна легенда України". Про це співак повідомив у себе на сторінці в Instagram.

"Сьогоднішня відзнака — це визнання не тільки моєї заслуги. Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. А найголовніше — усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі", — написав вокаліст у дописі.

Вакарчук з державною нагородою Фото: Instagram

Артист отримав безліч привітань у коментарях. Зокрема, його привітала російська співачка Алла Пугачова.

"Заслужив! Браво!" — написала Алла Борисівна.

Алла Пугачова привітала Вакарчука Фото: Instagram

Крім Пугачової, співака привітали також українські артисти. Зокрема, коментар написала співачка Тіна Кароль, ведучий Юрій Горбунов. Привітання "прилетіло" також від узбецької та американської співачки Наргіз Закірової.

