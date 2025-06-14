76-річна Алла Пугачова з новою зачіскою прийшла на вечірку до українки (фото)
Співачка позувала на світлинах з нагоди відкриття салону. Поруч з нею стояла власниця закладу Дар'єю — українка, яка раніше жила у Києві, а зараз, ймовірно, емігрувала в безпечніші місця.
Відома російська співачка Алла Пугачова, котра покинула Росію після початку війни проти України, прийшла на вечірку до української підприємниці на Кіпрі, в місті Лімасол. Про це йдеться на сторінці салону в соціальній мережі Instagram.
Поява 76-річної зірки радянської сцени на заході стала справжньою сенсацією, оскільки після еміграції вона рідко бере участь у публічних подіях.
Для виходу в світ Пугачова обрала стиль casual: укорочені світлі джинси з прорізами на колінах, вільна біла сорочка, сріблясті кеди та ефектне кольє у формі золотого ланцюжка. Серед інших аксесуарів — сонячні окуляри на шиї та невелика сумочка з квітковим орнаментом. Макіяж та нова зачіска гармонійно доповнили образ співачки.
На фото з заходу співачка позує разом з господинею салону Дар'єю — українкою, яка раніше жила у столиці України, а зараз, ймовірно, емігрувала.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.
- Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова.
Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.