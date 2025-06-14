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Стиль життя

76-річна Алла Пугачова з новою зачіскою прийшла на вечірку до українки (фото)

Співачка Алла Пугачова в білій кофтинці
Фото: Instagram | Алла Пугачова, співачка

Співачка позувала на світлинах з нагоди відкриття салону. Поруч з нею стояла власниця закладу Дар'єю — українка, яка раніше жила у Києві, а зараз, ймовірно, емігрувала в безпечніші місця.

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Відома російська співачка Алла Пугачова, котра покинула Росію після початку війни проти України, прийшла на вечірку до української підприємниці на Кіпрі, в місті Лімасол. Про це йдеться на сторінці салону в соціальній мережі Instagram.

Поява 76-річної зірки радянської сцени на заході стала справжньою сенсацією, оскільки після еміграції вона рідко бере участь у публічних подіях.

Алла Пугачова вийшла в світ на Кіпрі Fullscreen
Алла Пугачова на Кіпрі
Фото: Instagram

Для виходу в світ Пугачова обрала стиль casual: укорочені світлі джинси з прорізами на колінах, вільна біла сорочка, сріблясті кеди та ефектне кольє у формі золотого ланцюжка. Серед інших аксесуарів — сонячні окуляри на шиї та невелика сумочка з квітковим орнаментом. Макіяж та нова зачіска гармонійно доповнили образ співачки.

Алла Пугачова засвітилась на Кіпрі Fullscreen
Алла Пугачова обрала стиль casual
Фото: Instagram

На фото з заходу співачка позує разом з господинею салону Дар'єю — українкою, яка раніше жила у столиці України, а зараз, ймовірно, емігрувала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.