76-летняя Алла Пугачева с новой прической пришла на вечеринку к украинке (фото)

Певица позировала на фотографиях по случаю открытия салона. Рядом с ней стояла владелица заведения Дарьей — украинка, которая раньше жила в Киеве, а сейчас, вероятно, эмигрировала в более безопасные места.

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Известная российская певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала войны против Украины, пришла на вечеринку к украинской предпринимательнице на Кипре, в городе Лимасол. Об этом говорится на странице салона в социальной сети Instagram.

Появление 76-летней звезды советской сцены на мероприятии стало настоящей сенсацией, поскольку после эмиграции она редко участвует в публичных мероприятиях.

Алла Пугачева на Кипре Фото: Instagram

Для выхода в свет Пугачева выбрала стиль casual: укороченные светлые джинсы с прорезями на коленях, свободная белая рубашка, серебристые кеды и эффектное колье в форме золотой цепочки. Среди других аксессуаров — солнечные очки на шее и небольшая сумочка с цветочным орнаментом. Макияж и новая прическа гармонично дополнили образ певицы.

Алла Пугачева выбрала стиль casual Фото: Instagram

На фото с мероприятия певица позирует вместе с хозяйкой салона Дарьей — украинкой, которая раньше жила в столице Украины, а сейчас, вероятно, эмигрировала.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Кроме этого, Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.

Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.