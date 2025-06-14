76-летняя Алла Пугачева с новой прической пришла на вечеринку к украинке (фото)
Певица позировала на фотографиях по случаю открытия салона. Рядом с ней стояла владелица заведения Дарьей — украинка, которая раньше жила в Киеве, а сейчас, вероятно, эмигрировала в более безопасные места.
Известная российская певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала войны против Украины, пришла на вечеринку к украинской предпринимательнице на Кипре, в городе Лимасол. Об этом говорится на странице салона в социальной сети Instagram.
Появление 76-летней звезды советской сцены на мероприятии стало настоящей сенсацией, поскольку после эмиграции она редко участвует в публичных мероприятиях.
Для выхода в свет Пугачева выбрала стиль casual: укороченные светлые джинсы с прорезями на коленях, свободная белая рубашка, серебристые кеды и эффектное колье в форме золотой цепочки. Среди других аксессуаров — солнечные очки на шее и небольшая сумочка с цветочным орнаментом. Макияж и новая прическа гармонично дополнили образ певицы.
На фото с мероприятия певица позирует вместе с хозяйкой салона Дарьей — украинкой, которая раньше жила в столице Украины, а сейчас, вероятно, эмигрировала.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.
- Кроме этого, Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.
Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.