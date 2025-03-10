Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство чиновника РФ

О якобы готовящемся покушении сообщил сам чиновник Виталий Бородин. Пугачева его заявление никак не комментировала.

Related video

Известную советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Якобы Примадонна выбрала "целью" именно его. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.

Виталий Бородин заявил, что предлагал признать Пугачеву "иноагентом" и за это Алла Пугачева якобы хотела ему отомстить.

"Он узнал, что на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступить Алла Борисовна. Все на фоне рабочей деятельности ФПБК. Мотив — Бородин просил лишить Пугачеву званий, государственных наград, признать "иноагентом" и привлечь к уголовной ответственности за ее высказывания", — говорится в сообщении.

Бородин утверждает, что якобы получал угрозы от неизвестных, из-за которых обращался в полицию. Но сейчас он требует, чтобы именно певицу привлекли к уголовной ответственности. Бородин уже подал заявление в следственный комитет в РФ на Аллу Пугачеву. В нем он требует, чтобы проверили наличие связей у артистки с иностранными спецслужбами и обвиняет ее в покушении на убийство.

Сама исполнительница пока не реагировала на упреки российского чиновника. Это не первая претензия Бородина в адрес Примадонны. В 2024 году он призвал конфисковать у Пугачевой и ее мужа Максима Галкина их имение возле Москвы, потому что Галкин "дискредитирует" российскую власть.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию и переехали в Израиль в 2022 году и выступили против войны в Украине. Галкина признали "иноагентом" за его позицию относительно войны. Сама Алла Пугачева призывала и ее признать "иноагентом", но пока этого не случилось.

Супруг певицы, российский шоумен Максим Галкин недавно оказался в центре внимания, когда спел на украинском языке песню Степана Гиги "Цей сон" на концерте в столице Польши Варшаве.