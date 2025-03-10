Аллу Пугачову звинуватили в підготовці замаху на вбивство чиновника РФ

Про нібито підготовку замаху повідомив сам чиновник Віталій Бородін. Пугачова його заяву ніяк не коментувала.

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Відому радянську і російську співачку Аллу Пугачову звинуватили в підготовці замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна. Нібито Примадонна вибрала "метою" саме його. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

Віталій Бородін заявив, що пропонував визнати Пугачову "іноагентом" і за це Алла Пугачова нібито хотіла йому помститися.

"Він дізнався, що на нього готувався замах, замовником якого могла виступити Алла Борисівна. Усе на тлі робочої діяльності ФПБК. Мотив — Бородін просив позбавити Пугачову звань, державних нагород, визнати "іноагентом" і притягнути до кримінальної відповідальності за її висловлювання", — ідеться в повідомленні.

Бородін стверджує, що нібито отримував погрози від невідомих, через які звертався до поліції. Але зараз він вимагає, щоб саме співачку притягнули до кримінальної відповідальності. Бородін уже подав заяву до слідчого комітету в РФ на Аллу Пугачову. У ній він вимагає, щоб перевірили наявність зв'язків у артистки з іноземними спецслужбами та звинувачує її в замаху на вбивство.

Сама виконавиця поки що не реагувала на закиди російського чиновника. Це не перша претензія Бородіна на адресу Примадонни. У 2024 році він закликав конфіскувати в Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна їхній маєток біля Москви, бо Галкін "дискредитує" російську владу.

Нагадаємо, Максим Галкін і Алла Пугачова покинули Росію і переїхали до Ізраїлю 2022 року і виступили проти війни в Україні. Галкіна визнали "іноагентом" за його позицію щодо війни. Сама Алла Пугачова закликала і її визнати "іноагентом", але поки цього не сталося.

Чоловік співачки, російський шоумен Максим Галкін нещодавно опинився в центрі уваги, коли заспівав українською мовою пісню Степана Гіги "Цей сон" на концерті в столиці Польщі Варшаві.