Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева (фото)

Примадонна российской эстрады, которая уже третий год живет за границей, выглядит помолодевшей и веселой.

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48-летний российский шоумен Максим Галкин, признанный на родине иноагентом, поделился в соцсети фотографией своей жены, 75-летней певицы Аллы Пугачевой. На фото Алла Борисовна позирует в черных кожаных леггинсах, черной футболке с белым воротником и черном тренче. Образ завершают белые кроссовки.

Артистка выглядит очень радостной, улыбаясь в камеру и позируя среди вазонов с цветами.

"Доброго вечера вам", – подписал снимок Галкин.

Фото: maxgalkinru / Instagram

Певица выглядит посвежевшей и моложе своего возраста. Как ранее рассказывал пластический хирург Дмитрий Слоссер, изучив фотографии Примадонны, вероятнее всего, она прибегала к коррекции внешности, особенно после похудения.

"Отмечу, что среди тех операций, что я вижу, то это подтяжка лица, лба и бровей, блефаропластика, ринопластика, булхорн (подтяжка верхней губы)", – отметил он.

Эксперт не исключает, что артистка активно использовала филлеры для коррекции скул и подбородка.

"В определенный период эти зоны выглядели неестественно заостренными, что было модным трендом тех времен. Сегодня этот эффект сглажен", – объяснил врач.

Сейчас Галкин вместе с женой и детьми живет на Кипре. Неделю назад они вместе посетили спектакль российских актеров Максима Суханова и Чулпан Хаматовой, о чем Максим сообщил в Instagram.

Уехав из России в знак протеста против полномасштабного вторжения РФ в Украину, Галкин не перестал выступать. Его концерты пользуются большой популярностью, и он анонсировал новый тур по городам израиля в ноябре. В апреле-мае 2025 года артист готовится выступать в Германии.

Галкин на немецком языке анонсировал тур по Германии

На родине Галкину грозит криминальное преследование за дискредитацию ВС РФ, а некоторые депутаты даже требовали лишить артиста его недвижимости в селе Грязь.

Ранее Фокус писал, что в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете".