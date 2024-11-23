Пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева (фото)

В этом году Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Много лет артистка покоряла советский шоубизнес, гастролируя в том числе и в Украине. Пластический хирург проанализировал, какие внешние изменения произошли с артисткой за время ее творчества.

За десятки лет внешность Аллы Пугачевой претерпела значительные изменения. Это не только естественные возрастные изменения, но и результаты вмешательства пластической хирургии и косметологии. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал, какие возможные изменения внешности произошли с певицей за многие годы карьеры.

По словам врача, как и у многих женщин, возрастные изменения и резкое похудение сказались на внешности Пугачевой.

"Уменьшение тонуса тканей после похудения — это естественный процесс, который делает тело и лицо со временем менее привлекательными. По этой причине Алла Борисовна прибегла к ряду пластических процедур", — отмечает хирург.

Алла Пугачева Фото: alla_orfei/instagram

По словам эксперта, некоторые на то время первые пластические операции, которые артистка сделала еще в 90-х, не выглядели так изящно, как сегодня. Но современные технологии, такие как deep face lift (глубокая подтяжка лица) и deep neck lift (подтяжка шеи), позволяют достичь значительно более естественного эффекта.

"Это популярная процедура среди звезд. Мы и в Украине такие выполняем сейчас. Стоимость подобных операций в ведущих клиниках, скажем США, достигает более 100 тысяч долларов", — пояснил врач.

Алла Пугачева Фото: TVCenter.ru

Изучая фото Аллы Пугачевой с разных лет Дмитрий Слоссер отметил, что заметил ряд операций, которые выполняла артистка. По его словам, именно по фотографиям спустя годы за можно проследить эволюцию внешности артистки.

"Отмечу, что среди тех операций, что я вижу, то это подтяжка лица, лба и бровей, блефаропластика, ринопластика, булхорн (подтяжка верхней губы)", — рассказал пластический хирург.

Эксперт отмечает, что также то что он видит, так это, что артистка активно использовала филлеры для коррекции скул и подбородка.

"В определенный период эти зоны выглядели неестественно заостренными, что было модным трендом тех времен. Сегодня этот эффект сглажен", — отметил хирург.

Максим Галкин, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Дмитрий Слоссер добавил, что актуальные фото артистки демонстрируют высокий уровень выполнения хирургических вмешательств.

"Почти безупречно. Единственное, что может немного выдать пластику — это расположение мочки уха, которое выглядит немного неестественно. Также можно увидеть следы под носом после булхорна, но они искусно замаскированы", — отметил эксперт.

"Сравнивая первые операции Аллы Борисовны с нынешним состоянием, можно с уверенностью сказать, что сейчас она выглядит значительно лучше. Современная пластическая хирургия действительно способна творить чудеса, что позволяет сохранять молодость и красоту" — подытожил пластический хирург.

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