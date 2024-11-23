Пластичний хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова (фото)

Цьогоріч Аллі Пугачовій виповнилося 75 років. Багато років артистка підкорювала радянський шоубізнес, гастролюючи в тому числі і в Україні. Пластичний хірург проаналізував, які зовнішні зміни відбулися з артистокю за час її творчості.

За десятки років зовнішність Алли Пугачової зазнала значних змін. Це не лише природні вікові зміни, а й результати втручання пластичної хірургії та косметології. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував, які можливі зміни зовнішності сталися зі співачкою за багато років кар'єри.

За словами лікаря, як і у багатьох жінок, вікові зміни та різке схуднення позначилися на зовнішності Пугачової.

"Зменшення тонусу тканин після схуднення – це природний процес, який робить тіло і обличчя з часом менш привабливими. З цієї причини Алла Борисівна вдалася до низки пластичних процедур", – зазначає хірург.

Алла Пугачова Фото: alla_orfei/instagram

За словами експерта, деякі на той час перші пластичні операції, які артистка зробила ще в 90-х, не виглядали так витончено, як сьогодні. Але сучасні технології, такі як deep face lift (глибока підтяжка обличчя) і deep neck lift (підтяжка шиї), дозволяють досягти значно природнішого ефекту.

"Це популярна процедура серед зірок. Ми й в Україні такі виконуємо зараз. Вартість подібних операцій у провідних клініках, скажімо США, сягає понад 100 тисяч доларів", – пояснив лікар.

Алла Пугачова Фото: TVCenter.ru

Вивчаючи фото Алли Пугачової з різних років Дмитро Слоссер відзначив, що помітив низку операцій, які виконувала артистка. За його словами, саме по фотографіям через роки за можна прослідкувати еволюцію зовнішності артистки.

"Зазначу, що серед тих операцій, що я бачу, то це підтяжка обличчя, чола і брів, блефаропластика, ринопластика, булхорн (підтяжка верхньої губи)", – розповів пластичний хірург.

Експерт зазначає, що також те що він бачить, так це, що артистка активно використовувала філери для корекції вилиць і підборіддя.

"У певний період ці зони виглядали неприродно загостреними, що було модним трендом тих часів. Сьогодні цей ефект згладжено", – зазначив хірург.

Максим Галкін, Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Дмитро Слоссер додав, що актуальні фото артистки демонструють високий рівень виконання хірургічних втручань.

"Майже бездоганно. Єдине, що може трохи видати пластику – це розташування мочки вуха, яке виглядає трохи неприродно. Також можна побачити сліди під носом після булхорну, але вони майстерно замасковані", – зазначив експерт.

"Порівнюючи перші операції Алли Борисівни з нинішнім станом, можна з упевненістю сказати, що зараз вона виглядає значно краще. Сучасна пластична хірургія дійсно здатна творити чудеса, що дозволяє зберігати молодість і красу" – підсумував пластичний хірург.

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