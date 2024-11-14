Набрав вагу та виглядає як безхатько: як зімнилася зовнішність Метта Леблана після смерті Метью Перрі (фото)

Минув рік після смерті американського актора Меттью Перрі, який свого часу став зіркою серіалу "Друзі". Після його смерті американські ЗМІ підмітили, що втрата близького друга дуже помітно далася взнаки на зовнішності Метта Леблана, який був його другом. Актор набрав кілька кілограмів, став виглядати неряшливо. В мережі припускають, що актор почав зловживати алкоголем.

Останнім часом в мережі та зіркових колах активно обговорюють зовнішні зміни, актора Метта Леблана, який прославився завдяки серіалу "Друзі". Подейкують, що після смерті його найкращого друга Метью Перрі, Метт болісно переносить втрату, тому дуже змінився зовні. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливий вплив різноманітних факторів на зміни зовнішності актора.

Після ретельного аналізу світлин лікар звертає увагу, що попри закінчення акторської карʼєри, Метт може розглядати ще можливі зйомки в серіалах чи фільмах. Зовнішність зірок такого масштабу дуже часто змінюється враховуючи ролі, які вони мають зіграти.

"Багато акторів іноді різко набирають або скидають вагу для певної ролі. Можливо, Метт хоче повернутись в Голівуд і готується до свого нового образу", – підкреслив пластичний хірург.

Метт Леблан Фото: колаж Фокус

Навіть неозброєним оком видно, що зовнішність актора дуже змінилась за останні кілька років і це підтверджує пластичний хірург. Лікар зазначає, що деякі зміни все ж очевидні.

"Він більше став схожий на "диванний тип чоловіків", які навіть думки не мають про можливу дієту. Ймовірно він веде вільний спосіб життя, який досить часто не збігається зі здоровим. Скажу більше, навіть висока кількість м'ясних продуктів у раціоні може негативно впливати на стан шкіри та й на здоров'я в цілому", – прокоментував Дмитро Слоссер, висловлюючи припущення, що Метт також може палити, хоча точних підтверджень цьому немає.

Метт Леблан Фото: З відкритих джерел

На запитання про можливі пластичні операції хірург стримано зазначив, що такого втручання він не помічає і підтвердити цього не може.

"Не можу стверджувати, що йому робили пластичні операції, але не виключаю, що він може звернутися до таких процедур у майбутньому. Поки ж виглядає так, ніби він трохи занехаяв себе, навіть зачіску не підтримує", – пояснив лікар Слоссер.

Попри деякі вікові зміни, актор все ще зберігає свій впізнаваний образ, хоч і з більш вільним стилем, який став новою рисою його індивідуальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, що не так з зовнішністю Таїсії Повалій.

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