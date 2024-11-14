Набрал вес и выглядит как бездомный: как изменилась внешность Мэтта Леблана после смерти Мэтью Перри (фото)

Прошел год после смерти американского актера Мэттью Перри, который в свое время стал звездой сериала "Друзья". После его смерти американские СМИ подметили, что потеря близкого друга очень заметно сказалась на внешности Мэтта Леблана, который был его другом. Актер набрал несколько килограммов, стал выглядеть неряшливо. В сети предполагают, что актер начал злоупотреблять алкоголем.

В последнее время в сети и звездных кругах активно обсуждают внешние изменения, актера Мэтта Леблана, который прославился благодаря сериалу "Друзья". Поговаривают, что после смерти его лучшего друга Мэтью Перри, Мэтт болезненно переносит потерю, поэтому очень изменился внешне. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможное влияние различных факторов на изменения внешности актера.

После тщательного анализа фотографий врач обращает внимание, что несмотря на окончание актерской карьеры, Мэтт может рассматривать еще возможные съемки в сериалах или фильмах. Внешность звезд такого масштаба очень часто меняется, учитывая роли, которые им предстоит сыграть.

"Многие актеры иногда резко набирают или сбрасывают вес для определенной роли. Возможно, Мэтт хочет вернуться в Голливуд и готовится к своему новому образу", — подчеркнул пластический хирург.

Мэтт Леблан Фото: коллаж Фокус

Даже невооруженным глазом видно, что внешность актера очень изменилась за последние несколько лет и это подтверждает пластический хирург. Врач отмечает, что некоторые изменения все же очевидны.

"Он больше стал похож на "диванный тип мужчин", которые даже мысли не имеют о возможной диете. Вероятно он ведет свободный образ жизни, который довольно часто не совпадает со здоровым. Скажу больше, даже высокое количество мясных продуктов в рационе может негативно влиять на состояние кожи и на здоровье в целом", — прокомментировал Дмитрий Слоссер, высказывая предположение, что Мэтт также может курить, хотя точных подтверждений этому нет.

Мэтт Леблан Фото: Из открытых источников

На вопрос о возможных пластических операциях хирург сдержанно отметил, что такого вмешательства он не замечает и подтвердить этого не может.

"Не могу утверждать, что ему делали пластические операции, но не исключаю, что он может обратиться к таким процедурам в будущем. Пока же выглядит так, будто он немного забросил себя, даже прическу не поддерживает", — пояснил врач Слоссер.

Несмотря на некоторые возрастные изменения, актер все еще сохраняет свой узнаваемый образ, хоть и с более свободным стилем, который стал новой чертой его индивидуальности.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, что не так с внешностью Таисии Повалий.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург ответил, делала ли пластические операции Кейт Миддлтон.