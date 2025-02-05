Максим Галкін показав, який зараз вигляд має 75-річна Алла Пугачова (фото)

Примадонна російської естради, яка вже третій рік живе за кордоном, виглядає помолоділою і веселою.

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48-річний російський шоумен Максим Галкін, визнаний на батьківщині іноагентом, поділився в соцмережі фотографією своєї дружини, 75-річної співачки Алли Пугачової. На фото Алла Борисівна позує в чорних шкіряних легінсах, чорній футболці з білим коміром і чорному тренчі. Образ завершують білі кросівки.

Артистка виглядає дуже радісною, усміхаючись у камеру і позуючи серед вазонів із квітами.

"Доброго вечора вам", – підписав знімок Галкін.

Фото: maxgalkinru / Instagram

Співачка виглядає посвіжілою і молодшою за свій вік. Як раніше розповідав пластичний хірург Дмитро Слоссер, вивчивши фотографії Примадонни, найімовірніше, вона вдавалася до корекції зовнішності, особливо після схуднення.

"Зазначу, що серед тих операцій, що я бачу, то це підтяжка обличчя, чола і брів, блефаропластика, ринопластика, булхорн (підтяжка верхньої губи)", – зазначив він.

Експерт не виключає, що артистка активно використовувала філери для корекції вилиць і підборіддя.

"У певний період ці зони виглядали неприродно загостреними, що було модним трендом тих часів. Сьогодні цей ефект згладжено", – пояснив лікар.

Зараз Галкін разом із дружиною та дітьми живе на Кіпрі. Тиждень тому вони разом відвідали виставу російських акторів Максима Суханова і Чулпан Хаматової, про що Максим повідомив в Instagram.

Виїхавши з Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Галкін не перестав виступати. Його концерти користуються великою популярністю, і він анонсував новий тур містами Ізраїлю в листопаді. У квітні-травні 2025 року артист готується виступати в Німеччині.

Галкін німецькою мовою анонсував тур Німеччиною

На батьківщині Галкіну загрожує кримінальне переслідування за дискредитацію ЗС РФ, а деякі депутати навіть вимагали позбавити артиста його нерухомості в селі Грязь.

Раніше Фокус писав, що в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит".