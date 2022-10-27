Алла Пугачева и Максим Галкин окончательно решили судьбу своего замка в селе Грязь
Ранее супруги планировали продать роскошное поместье за миллиард рублей.
Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин окончательно решили судьбу своего замка в селе Грязь. Об этом сообщают росСМИ.
Как отмечается, примадонна и юморист, признанный на территории РФ иноагентом, не будут продавать свой роскошный дом в России. Звездная пара намерена посещать замок только по праздникам. Об этом рассказывает инсайдер, близкий к супругам.
"В окружении артистов заявили "НеМалахову", что, мол, пока одни едут в это время за границу, знаменитости, которые живут сейчас в Израиле, наоборот, будут посещать родину", — отмечают в телеграм-канале.
В частности стало известно, что за роскошным поместьем ухаживает доверенная прислуга Пугачевой и Галкина.
Раньше замок планировали продать за миллиард рублей, однако, судя по всему, покупателей в России не нашлось.
В феврале 2022 Максим Галкин и Алла Пугачева покинули территорию РФ, осудив решение их президента полномасштабно вторгнуться в Украину. Комик почти сразу начал давать благотворительные концерты за границей, где выступал в роли местного артиста.
Часть прибыли с концертов в Европе Галкин передал на нужды украинцев, пострадавших от войны. Впоследствии его признали иноагентом и сообщалось, что планируют возбудить уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин снова планируют стать родителями.
Также Фокус писал о суммах гонораров Аллы Пугачевой в России.