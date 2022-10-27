Алла Пугачева и Максим Галкин окончательно решили судьбу своего замка в селе Грязь

Ранее супруги планировали продать роскошное поместье за миллиард рублей.

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Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин окончательно решили судьбу своего замка в селе Грязь. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, примадонна и юморист, признанный на территории РФ иноагентом, не будут продавать свой роскошный дом в России. Звездная пара намерена посещать замок только по праздникам. Об этом рассказывает инсайдер, близкий к супругам.

"В окружении артистов заявили "НеМалахову", что, мол, пока одни едут в это время за границу, знаменитости, которые живут сейчас в Израиле, наоборот, будут посещать родину", — отмечают в телеграм-канале.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

В частности стало известно, что за роскошным поместьем ухаживает доверенная прислуга Пугачевой и Галкина.

Раньше замок планировали продать за миллиард рублей, однако, судя по всему, покупателей в России не нашлось.

В феврале 2022 Максим Галкин и Алла Пугачева покинули территорию РФ, осудив решение их президента полномасштабно вторгнуться в Украину. Комик почти сразу начал давать благотворительные концерты за границей, где выступал в роли местного артиста.

Часть прибыли с концертов в Европе Галкин передал на нужды украинцев, пострадавших от войны. Впоследствии его признали иноагентом и сообщалось, что планируют возбудить уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: maxgalkinru

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин снова планируют стать родителями.

Также Фокус писал о суммах гонораров Аллы Пугачевой в России.