Алла Пугачева и Максим Галкин снова планируют стать родителями, — СМИ

Супруги уже воспитывают двоих общих детей.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева готовится стать мамой в четвертый раз. Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что самая популярная артистка в РФ и ее муж, 46-летний российский юморист Максим Галкин, готовы вновь обратиться за помощью к суррогатной матери. По словам источника издания, у звездной пары еще остался генетический материал с начала 2000-х.

В частности, известно, что третий совместный ребенок супругов может родиться на территории Израиля, куда примадонна и шоумен с детьми переехали с начала полномасштабной войны в Украине.

У Пугачевой и Галкина уже есть двое детей — Лиза и Гарри. Юморист часто показывает их в своих соцсетях. Кроме двойняшек, у 73-летней певицы есть старшая дочь Кристина Орбакайте от брака с артистом Николасом Орбакасом.

[ + – ] Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Instagram alla_orfey

И хотя примадонна в августе 2022 вернулась в Россию, через несколько недель она все же покинула страну. Ходили слухи, будто ее детей начали травить в школе за антивоенную позицию Максима Галкина.

В частности, сообщалось, что у Аллы Пугачевой появился паспорт гражданки Израиля. Поэтому вполне вероятно, что именно там они с Максимом Галкиным и детьми окончательно останутся жить.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Израиле Фото: НеМалахов

Напомним, внук Аллы Пугачевой покинул территорию РФ во избежание мобилизации.

Также Фокус писал о безумных гонорарах Аллы Пугачевой на частных выступлениях в России.