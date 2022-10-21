Алла Пугачова та Максим Галкін знову планують стати батьками, — ЗМІ
Подружжя вже виховує двох спільних дітей.
73-річна російська співачка Алла Пугачова готується стати мамою вчетверте. Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що найпопулярніша артистка в РФ та її чоловік, 46-річний російський гуморист Максим Галкін готові знову звернутися за допомогою до сурогатної матері. За словами джерела видання, у зіркової пари ще залишився генетичний матеріал з початку 2000-х.
Зокрема відомо, що третя спільна дитина подружжя може народитися на території Ізраїлю, куди примадонна та шоумен з дітьми переїхали з початку повномасштабної війни в Україні.
У Пугачової та Галкіна уже є двоє дітей — Ліза та Гаррі. Гуморист часто показує їх у своїх соцмережах. Окрім двійнят, у 73-річної співачки є старша донька Крістіна Орбакайте від шлюбу з артистом Міколасом Орбакасом.
І хоча примадонна у серпні 2022 повернулася в Росію, за кілька тижнів вона все ж покинула країну. Ходили чутки, начебто її дітей почали цькувати в школі за антивоєнну позицію Максима Галкіна.
Зокрема повідомлялося, що в Алли Пугачової з'явився паспорт громадянки Ізраїлю. То ж цілком ймовірно, що саме там вони з Максимом Галкіним та дітьми остаточно оселяться.
Нагадаємо, онук Алли Пугачової покинув територію РФ, аби уникнути мобілізації.
Також Фокус писав про шалені гонорари Алли Пугачової на приватних виступах у Росії.