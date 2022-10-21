Алла Пугачова та Максим Галкін знову планують стати батьками, — ЗМІ

Подружжя вже виховує двох спільних дітей.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова готується стати мамою вчетверте. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що найпопулярніша артистка в РФ та її чоловік, 46-річний російський гуморист Максим Галкін готові знову звернутися за допомогою до сурогатної матері. За словами джерела видання, у зіркової пари ще залишився генетичний матеріал з початку 2000-х.

Зокрема відомо, що третя спільна дитина подружжя може народитися на території Ізраїлю, куди примадонна та шоумен з дітьми переїхали з початку повномасштабної війни в Україні.

У Пугачової та Галкіна уже є двоє дітей — Ліза та Гаррі. Гуморист часто показує їх у своїх соцмережах. Окрім двійнят, у 73-річної співачки є старша донька Крістіна Орбакайте від шлюбу з артистом Міколасом Орбакасом.

[ + – ] Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна Фото: Instagram alla_orfey

І хоча примадонна у серпні 2022 повернулася в Росію, за кілька тижнів вона все ж покинула країну. Ходили чутки, начебто її дітей почали цькувати в школі за антивоєнну позицію Максима Галкіна.

Зокрема повідомлялося, що в Алли Пугачової з'явився паспорт громадянки Ізраїлю. То ж цілком ймовірно, що саме там вони з Максимом Галкіним та дітьми остаточно оселяться.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Нагадаємо, онук Алли Пугачової покинув територію РФ, аби уникнути мобілізації.

Також Фокус писав про шалені гонорари Алли Пугачової на приватних виступах у Росії.