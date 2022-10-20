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Стиль життя

Вистачить і правнукам. Скільки Алла Пугачова заробляла в Росії

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Фото: РИА Новости | Алла Пугачова

Примадонна є найбільш високооплачуваною співачкою в РФ.

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Стало відомо, скільки заробляла Алла Пугачова своїми концертами та приватними виступами в Росії. Про це пише КП.

За словами генерального директора компанії "Ру-Концерт" Євгена Морозова, гонорари російської примадонни сягали таких цифр, що цих грошей вистачить навіть дітям, онукам та правнукам співачки.

"У Пугачової був найвищий гонорар — 350 тисяч доларів за годинний виступ. Думаю, у неї є чималі накопичення", — розповідає Морозов.

І хоча знаменитість завершила співочу кар'єру у 2009, час від часу вона погоджувалася на корпоративні виступи, які і приносили великі доходи.

Алла Пугачова з дітьми Fullscreen
Алла Пугачова з дітьми
Фото: Instagram alla_orfey

Алла Пугачова вважається найбільш високооплачуваною співачкою в РФ, попри те, що останні кілька місяців вона зовсім не давала концертів та покинула територію Росії у лютому 2022, засудивши розпочату повномасштабну війну в Україні.

Певний час Максим Галкін з дружиною мешкали в Ізраїлі, де шоумен почав виступати в ролі місцевого артиста та передавати частину прибутку на допомогу Україні. Згодом подружжя з дітьми помітили у Латвії.

У серпні Пугачова повернулася до Росії та відправила дітей до школи, проте майже одразу покинула країну. Ходили чутки, начебто дітей примадонни почали цькувати однокласники за позицію їхнього батька.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Fullscreen
Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми
Фото: maxgalkinru

Згодом у мережі з'явилося фото паспорта Алли Пугачової як громадянки Ізраїлю, і повідомлялося, що зіркова пара разом з дітьми емігрують у США.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Ксенія Собчак сходили на концерт Земфіри в Ізраїлі.

Також Фокус писав про "чорний список" на російському радіо, у який увійшли зокрема пісні Алли Пугачової.