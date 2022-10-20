Вистачить і правнукам. Скільки Алла Пугачова заробляла в Росії

Примадонна є найбільш високооплачуваною співачкою в РФ.

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Стало відомо, скільки заробляла Алла Пугачова своїми концертами та приватними виступами в Росії. Про це пише КП.

За словами генерального директора компанії "Ру-Концерт" Євгена Морозова, гонорари російської примадонни сягали таких цифр, що цих грошей вистачить навіть дітям, онукам та правнукам співачки.

"У Пугачової був найвищий гонорар — 350 тисяч доларів за годинний виступ. Думаю, у неї є чималі накопичення", — розповідає Морозов.

І хоча знаменитість завершила співочу кар'єру у 2009, час від часу вона погоджувалася на корпоративні виступи, які і приносили великі доходи.

[ + – ] Алла Пугачова з дітьми Фото: Instagram alla_orfey

Алла Пугачова вважається найбільш високооплачуваною співачкою в РФ, попри те, що останні кілька місяців вона зовсім не давала концертів та покинула територію Росії у лютому 2022, засудивши розпочату повномасштабну війну в Україні.

Певний час Максим Галкін з дружиною мешкали в Ізраїлі, де шоумен почав виступати в ролі місцевого артиста та передавати частину прибутку на допомогу Україні. Згодом подружжя з дітьми помітили у Латвії.

У серпні Пугачова повернулася до Росії та відправила дітей до школи, проте майже одразу покинула країну. Ходили чутки, начебто дітей примадонни почали цькувати однокласники за позицію їхнього батька.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: maxgalkinru

Згодом у мережі з'явилося фото паспорта Алли Пугачової як громадянки Ізраїлю, і повідомлялося, що зіркова пара разом з дітьми емігрують у США.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Ксенія Собчак сходили на концерт Земфіри в Ізраїлі.

Також Фокус писав про "чорний список" на російському радіо, у який увійшли зокрема пісні Алли Пугачової.