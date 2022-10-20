Хватит и правнукам. Сколько Алла Пугачева зарабатывала в России

Примадонна является самой высокооплачиваемой певицей в РФ.

Related video

Стало известно, сколько зарабатывала Алла Пугачева своими концертами и приватными выступлениями в России. Об этом пишет КП.

По словам генерального директора компании "Ру-Концерт" Евгения Морозова, гонорары российской примадонны достигали таких цифр, что этих денег хватит даже детям, внукам и правнукам певицы.

"У Пугачевой был самый высокий гонорар — 350 тысяч долларов за часовое выступление. Думаю, у нее есть немалые накопления", — рассказывает Морозов.

И хотя знаменитость завершила певческую карьеру в 2009, время от времени она соглашалась на корпоративные выступления, которые и приносили большие доходы.

[ + – ] Алла Пугачева с детьми Фото: Instagram alla_orfey

Алла Пугачева считается самой высокооплачиваемой певицей в РФ, несмотря на то, что последние несколько месяцев она совсем не давала концертов и покинула территорию России в феврале 2022, осудив начавшуюся полномасштабную войну в Украине.

Первое время Максим Галкин с женой жили в Израиле, где шоумен начал выступать в роли местного артиста и передавать часть прибыли на помощь Украине. Впоследствии супругов с детьми заметили в Латвии.

В августе Пугачева вернулась в Россию и отправила детей в школу, однако почти сразу покинула страну. Ходили слухи, будто детей примадонны начали травить одноклассники за позицию их отца.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: maxgalkinru

Впоследствии в Сети появилось фото паспорта Аллы Пугачевой как гражданки Израиля и сообщалось, что звездная пара вместе с детьми эмигрируют в США.

Напомним, Алла Пугачева и Ксения Собчак сходили на концерт Земфиры в Израиле.

Также Фокус писал о "черном списке" на российском радио, в который вошли в частности песни Аллы Пугачевой.