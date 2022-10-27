Алла Пугачова та Максим Галкін остаточно вирішили долю свого замку у селі Грязь
Раніше подружжя планувало продати розкішний маєток за мільярд рублів.
Російська співачка Алла Пугачова та комік Максим Галкін остаточно вирішили долю свого замку в селі Грязь. Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначається, примадонна та гуморист, якого визнали на території РФ іноагентом, не продаватимуть свій розкішний будинок у Росії. Зіркова пара має намір відвідувати замок лише на свята. Про це розповідає інсайдер, близький до подружжя.
"В оточенні артистів заявили "НеМалахову", що, мовляв, поки одні їздять у цей час по закордонах, знаменитості, які живуть зараз в Ізраїлі, навпаки, будуть відвідувати батьківщину", — зазначають у телеграм-каналі.
Зокрема стало відомо, що наразі за розкішним маєтком доглядає довірена прислуга Пугачової та Галкіна.
Раніше замок планували продати за мільярд рублів, проте, судячи з усього, покупців у Росії не знайшлося.
У лютому 2022 Максим Галкін та Алла Пугачова покинули територію РФ, засудивши рішення їхнього президента повномасштабно вторгнутися в Україну. Комік майже одразу почав давати благодійні концерти за кордоном, де виступав у ролі місцевого артиста.
Частину прибутків з концертів у Європі Галкін передав на потреби українців, котрі постраждали від війни. Згодом його визнали іноагентом, та повідомлялося, що планують завести кримінальну справу за дискредитацію ЗС РФ.
Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін знову планують стати батьками.
Також Фокус писав про суми гонорарів Алли Пугачової в Росії.