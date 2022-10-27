Алла Пугачова та Максим Галкін остаточно вирішили долю свого замку у селі Грязь

Раніше подружжя планувало продати розкішний маєток за мільярд рублів.

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Російська співачка Алла Пугачова та комік Максим Галкін остаточно вирішили долю свого замку в селі Грязь. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, примадонна та гуморист, якого визнали на території РФ іноагентом, не продаватимуть свій розкішний будинок у Росії. Зіркова пара має намір відвідувати замок лише на свята. Про це розповідає інсайдер, близький до подружжя.

"В оточенні артистів заявили "НеМалахову", що, мовляв, поки одні їздять у цей час по закордонах, знаменитості, які живуть зараз в Ізраїлі, навпаки, будуть відвідувати батьківщину", — зазначають у телеграм-каналі.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

Зокрема стало відомо, що наразі за розкішним маєтком доглядає довірена прислуга Пугачової та Галкіна.

Раніше замок планували продати за мільярд рублів, проте, судячи з усього, покупців у Росії не знайшлося.

У лютому 2022 Максим Галкін та Алла Пугачова покинули територію РФ, засудивши рішення їхнього президента повномасштабно вторгнутися в Україну. Комік майже одразу почав давати благодійні концерти за кордоном, де виступав у ролі місцевого артиста.

Частину прибутків з концертів у Європі Галкін передав на потреби українців, котрі постраждали від війни. Згодом його визнали іноагентом, та повідомлялося, що планують завести кримінальну справу за дискредитацію ЗС РФ.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін Фото: maxgalkinru

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін знову планують стати батьками.

Також Фокус писав про суми гонорарів Алли Пугачової в Росії.