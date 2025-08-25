Святослав Вакарчук розплакався перед Зеленськими на концерті: що сталося (фото)

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не стримав сліз після щирих слів ведучого Андрія Бєднякова на церемонії "Національна легенда України". Цей момент розчулив мільйони глядачів.

Related video

Ведучий заходу Андрій Бєдняков звернувся з особистими словами вдячності до 50-річного Вакарчука, який сидів у залі поруч з президентом Володимиром Зеленським та першою леді — Оленою Зеленською. Відповідний фрагмент згодом з'явився в Instagram.

"Хотів би при всіх тут сказати вам: "Дякую". Ваші пісні справляють враження, підіймають настрій, викликають емоції. І це найголовніше. Тому ви — справжня "Національна легенда України", — звернувся Бєдняков до музиканта під час церемонії 20 серпня.

Неочікувана реакція Вакарчука

Слова ведучого настільки зворушили Святослава Вакарчука, що той не зміг стримати емоцій і розплакався просто на очах у глядачів посеред святкового концерту.

Пізніше Бєдняков опублікував цей фрагмент у своєму Instagram, а співак ще раз подякував у коментарях.

"Андрію, дякую! Я не сильно звик до офіційних церемоній, нагороджень, ушанувань. Але це було дуже щиро, по-справжньому. Дякую тобі й усім, хто брав участь. До сліз", — написав музикант під відео.

Досягнення Вакарчука

Музикант увійшов в історію премії як наймолодший лауреат, отримавши визнання у 50 років. Це підкреслює особливий статус музиканта в українській культурі та його вплив на кілька поколінь слухачів.

Відео з емоційною реакцією Вакарчука швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю підтримки від шанувальників його творчості.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також у команді музиканта відповіли, чи має той статус учасника бойових дій.