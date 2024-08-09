"Той день": Вакарчук зібрав KOLA, Jerry Heil, YAKTAK та SHUMEI в одному кліпі (відео)

Уперше сингл вийшов у 2000 році. Через два десятки років він отримав нове життя.

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Український гурт "Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком дав друге життя пісні "Той день". Відео музиканти опублікували на YouTube-каналі 9 серпня 2024.

До фронтмена колективу приєдналися молоді українські артисти — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

"Через 24 роки після релізу на культовому альбомі "Янанебібув", пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній — спільне, одне на всіх бажання та переконання українців — наш Той День обов’язково настане!" — зазначили музиканти.

У відео кожен з артистів виконав свою партію в одній зі столичних квартир.

Пісня "Той день" отримала нове звучання

"З цієї пісні почалася моя любов до ОЕ та продовжується вже 24 роки", "Здається, дехто з учасників цієї версії ще не народився, коли був перший реліз", "Оригінал був іншим, з іншим подихом, сенсом. Змінилось наше життя, міняються пісні і їхні виконання, міняємось ми", — реагують на реліз користувачі мережі.

Зокрема, Святослав Вакарчук розповів про вихід другого англомовного синглу Lighthouse за тиждень після цього. Також співак анонсував появу таємничого гостя.

Цього року гурт "Океан Ельзи" святкує своє 30-річчя, тому збирає фанатів у столичному Палаці спорту восени.

Нагадаємо, менеджерка Святослава Вакарчука розповіла про його демобілізацію.

Також Фокус писав про спільний трек Jerry Heil та Володимира Дантеса.