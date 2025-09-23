Як альбом Jethro Tull: Вакарчук зізнався, що "Океан Ельзи" міг отримати іншу назву (відео)

Лідер українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що спочатку музиканти думали назватися по-іншому. Ударник групи пропонував взяти назву 12-го альбому британського рок-гурту Jethro Tull — Stormwatch ("Спостереження шторму").

Про початок історії "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів стендап-коміку Василю Байдаку в ефірі "Цейво подкаст", опублікованому 23 вересня. Він розкрив кілька подробиць про документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", прем'єра якого запланована на листопад 2025 року.

"У фільмі ми розказуємо, як ми назвались "Океан Ельзи". Але одного разу Денис Глінін (ударник гурту — ред.) прийшов і приніс альбом британської класичної групи Jethro Tull, який називався Stormwatch — "Спостереження шторму". Він сказав: "Оце прикольна назва, може, ми б так назвались". Назва прикольна, але ми так не назвались", — розповів Вакарчук.

Як починалася історія "Океану Ельзи"

Фронтмен зізнався, що хотів, аби фільм висвітлив не лише історію гурту, а й 30-річну епоху української історії, під час якої вони творили свою музику. Вакарчук зазначив, що "Океан Ельзи" — майже однолітки незалежності України, і гурт за час свого існування пережив дев'яності, майдани, війну, складні відносини з істеблішментом і непрості внутрішні ситуації, розриви та скандали.

"Це про ті моменти, коли в нас ніхто не вірив взагалі. Я добре пам'ятаю, як в 90-х з нас просто кепкувала навколишня тусовка музична, що ми не вміємо грати, що ми невідомо хто, що ми якісь дивні, що ми не вписуємося в загальний контекст, що в нас ідіотська назва", — пригадав лідер "Океану Ельзи".

Байдак запитав у Вакарчука, як він сприймав такі закиди.

"Чесно, мені було пофіг. Тому що ми були одержимі ідеєю просто робити музику, яка нам у кайф. І на перших порах це настільки домінувало, що я навіть не думав про те, що це стане роботою. Я думав, що це буде хобі", — відповів музикант.

