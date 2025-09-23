Как альбом Jethro Tull: Вакарчук признался, что "Океан Эльзы" мог получить другое название (видео)

Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что сначала музыканты думали назваться по-другому. Ударник группы предлагал взять название 12-го альбома британской рок-группы Jethro Tull — Stormwatch ("Наблюдение шторма").

О начале истории "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал стендап-комику Василию Байдаку в эфире "Цейво подкаст", опубликованном 23 сентября. Он раскрыл несколько подробностей о документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", премьера которого запланирована на ноябрь 2025 года.

"В фильме мы рассказываем, как мы назвались "Океан Эльзы". Но однажды Денис Глинин (ударник группы — ред.) пришел и принес альбом британской классической группы Jethro Tull, который назывался Stormwatch — "Наблюдение шторма". Он сказал: "Вот прикольное название, может, мы бы так назвались". Название прикольное, но мы так не назвались", — рассказал Вакарчук.

Как начиналась история "Океана Эльзы"

Фронтмен признался, что хотел, чтобы фильм осветил не только историю группы, но и 30-летнюю эпоху украинской истории, во время которой они творили свою музыку. Вакарчук отметил, что "Океан Эльзы" — почти ровесники независимости Украины, и группа за время своего существования пережила девяностые, майданы, войну, сложные отношения с истеблишментом и непростые внутренние ситуации, разрывы и скандалы.

"Это про те моменты, когда в нас никто не верил вообще. Я хорошо помню, как в 90-х над нами просто смеялась окружающая тусовка музыкальная, что мы не умеем играть, что мы неизвестно кто, что мы какие-то странные, что мы не вписываемся в общий контекст, что у нас идиотское название", — вспомнил лидер "Океана Эльзы".

Байдак спросил у Вакарчука, как он воспринимал такие упреки.

"Честно, мне было пофиг. Потому что мы были одержимы идеей просто делать музыку, которая нам в кайф. И на первых порах это настолько доминировало, что я даже не думал о том, что это станет работой. Я думал, что это будет хобби", — ответил музыкант.

