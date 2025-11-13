Занадто голосно і безмежно казково: чи варто дивитися фільм "Ілюзія обману 3"

У середині листопада в Україні стартує один із найочікуваніших екшенів року — третя частина "Ілюзії обману", фільму в жанрі трилера-пограбування, режисером якого є Рубен Флейшер.

Творці кіновсесвіту вирішили розширити вікову аудиторію за рахунок юних героїв і кинути "Вершників" на найзухваліше пограбування в їхньому житті. Фокус розповідає, що з цього вийшло.

Отже, на арені — знову головні герої попередніх частин блокбастера про талановитих ілюзіоністів. Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер зберегли своїх персонажів. До них приєдналося молоде покоління суперфокусників — Джастіс Сміт, Домінік Сесса, Аріана Грінблатт.

Трейлер фільму "Ілюзія обману 3"

Протистояти їм буде незрівнянна Розамунд Пайк (до речі, вона неймовірно стильна в цій картині), яка втілила на екрані голову злочинного синдикату Вероніку Вандерберг. А ще трохи "помелькає" Морган Фріман.

З хорошого — у новій частині "Ілюзії обману" багато вражаючих трюків, гарний саундтрек, яскраві модні образи на героїнях, ефектні видові зйомки на популярних туристичних локаціях і занурення глядачів у своєрідний казковий замок, де "верх — це низ", "право — це ліворуч" і так далі.

У фільмі глядачі побачать і Моргана Фрімана. Фото: Постер

Щоправда, складно не помітити, що деякі сцени демонстрації фокусів мають вигляд фарсу за рахунок того, що у нас заведено називати "переборщили".

З не дуже хорошого: спроба розширити аудиторію глядачів за рахунок юних героїв, мабуть, обернулася неуспіхом. Герої важко вписалися в ігрове шоу, де колишні артисти мають органічний вигляд, тоді як "молода поросль" виглядають фігурками, врізаними в кадр за допомогою фотошопу початківцем-дизайнером.

За сюжетом, молоді ілюзіоністи, яких залучає до пограбування герой Джессі Айзенберга, є давніми фанатами четвірки "Вершників" і самі нібито не промах.

І ось Джессі Айзенберг приходить до юних "падаванів" на кшталт Джорджа Клуні в "Численних друзях Оушена" і пропонує їм участь у масштабній історії століття, а саме "обнести" чарівну, але дуже злу Вероніку Вандерберг.

Відверто кажучи, над сценою знайомства поколінь варто було попрацювати подовше і старанніше, тому що все виглядало так, немов криптовалютним аферистам пропонує аферу століття кожен зустрічний.

То чи варто дивитися фільм "Ілюзія обману 3"?

Ще раз хочеться зробити акцент на героїні Розамунд Пайк. По-перше, холодна краса актриси ідеально поєднується з її перебільшеним персонажем, і на неї просто приємно дивитися. Та й костюмери в її випадку попрацювали з героїнею на славу.

Розамунд Пайк в образі глави злочинного синдикату Вероніки Вандерберг Фото: Постер

По-друге, так чи інакше творцям картини вдалося домогтися ефектної динаміки подій і краси багатьох епізодів. Це заслуговує бути побаченим і гідно оціненим.

А ще в сюжеті фільму зашиті численні відсилання до твору "Аліса в країні чудес", і їх цікаво помічати і розгадувати в процесі перегляду.

Одним словом, перед нами — кіно для суботнього вечора, що не претендує на достовірність і правдоподібність сюжету, зате здатне утримувати увагу і розважати.

