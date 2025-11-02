"Буґонія" рецензія: Лиса Емма Стоун бореться з теорією змови і відкриває портал калькулятором

В Україні стартував комедійний трилер режисера Йоргоса Лантімоса ("Бідні-нещасні", "Лобстер") — рімейк корейського фільму "Врятуйте зелену планету" 2003 року. Головну роль — холодної і безпристрасної глави фармацевтичної компанії зіграла Емма Стоун. На неї чекає багато пригод складного змісту і нова зачіска.

Фокус побував на прем'єра картини. Розповідаємо.

Про що фільм "Буґонія" з Еммою Стоун Йоргоса Лантімоса

Отже, прихильник теорії змов на ім'я Тедді (Джессі Племонс), який працює в розподільчому цеху великої фармацевтичної корпорації, вирішує викрасти главу цієї самої корпорації — Мішель Фуллер (Емма Стоун). І хоч би як дивно це звучало і виглядало, абсолютно ідіотичне і недосконало продумане викрадення жінки з мільйонними статками відбувається ефективно, нехай і не зовсім гладко.

Виявляється, Тедді та його молодший брат Дон (Ейдан Дельбіс), який, утім, не має власної думки про те, що відбувається, і просто слідує за братом, упевнені, що Мішель — інопланетянка з Андромеди. І головною вимогою викрадачів стають зовсім не гроші. Вони вимагають у Мішель, щоб вона зв'язалася зі своїм космічним кораблем.

Насамперед вони голять Мішель налисо, щоб вона не змогла зв'язатися з іншими андромедцями за допомогою волосся (до речі, Емма дійсно поголила волосся заради ролі). Потім обмазують викрадену жінку густим кремом, і дивна пригода всіх трьох починається.

"Буґонія" далека від романтичного готичного альтернативного всесвіту "Бідних-нещасних" — попередньої спільної роботи Лантімоса та Емми Стоун. Тут акцент на важкому побуті американця, який живе на рівні нижче середнього. У його житті зовсім мало радощів, зате дуже багато вільного часу й ентузіазму для споживання різного контенту в інтернеті.

Тедді створив детальну модель космічного корабля представників Андромеди, дізнався про численні тонкощі особливостей життя та перебування представників раси на Землі, та й узагалі, інформаційно добре підготувався до викрадення.

Перед нами — похмура чорна комедія в трьох актах із грандіозною акторкою в головній ролі, якій вдалося втілити на екрані холодну, безсердечну главу корпорації, що встає щодня о 4:30 заради тренувань, після чого приходить до офісу до зацькованих співробітників. Вона без найменшого ентузіазму повідомляє працівникам, що тепер вони можуть йти з офісу о 5:30 вечора, але тільки якщо немає роботи, і вони відчувають, що заслужили на це.

Після викрадення героїня демонструє приголомшливу багатоетапну реакцію на факт ув'язнення — це просто потрібно побачити! Ефекту подіям додає абсолютно убога обстановка будинку Тедді, що контрастує з розкішшю, в якій живе Мішель.

Лантімос взявся за непідйомну історію: він вирішив зробити цікавою тему теорій змов з інтернету. Але складність полягає в тому, що для самих прихильників змов реалізація здасться насмішкою, а для всіх інших теми змов просто не існує. Виникає питання: для кого було знято "Буґонія"?

