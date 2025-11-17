Даша Трегубова и Оля Цибульская: знаменитости собрались на светском событии в Киеве (фото)

На днях в киевском INKI THEATRE, театре новой формации, прошло масштабное светское событие, которое собрало многочисленных медийных личностей: актеров, ведущих, певцов, дизайнеров и стилистов.

Фокус побывал на событии и спешит поделиться впечатлениями .

На мероприятии в числе гостей были замечены Даша Трегубова, Светлана Охрименко, Оля Цибульская, Марина Аристова, Мирослава Мандзюк, Настя Черничная и многие другие.

Рассказать о своей истории успеха, а также поддержать Татьяну Дроздову и Анну Малиновскую (MOTRYA) в ходе презентации капсулы пришли многочисленные медийные персоналии.

Официальная часть события протекала в формате стендапа, где каждая участница делилась своей историей успеха. Ведь тема "успешного успеха" сейчас актуальна, как никогда раньше. В Социальные сети пестрят идеальными фотографиями и переполнены курсами о быстром успехе. Со стремлением к идеальности приходит стресс, нервное расстройство, полное выгорание и потеря себя. Да и вообще можно ли добиться успеха в столь короткие сроки?

Своей историей поделилась Марина Аристова, бизнесвумен, автор подкаста "Думка дня". Она рассказала, как стала подростком сиротой, о самостоятельно созданном первом бизнесе и о том, что замуж вышла не за олигарха, а мужчину с кучей долгов. Героиня развеяла миф о хорошей генетике и поделилась лайфхаками по самосовершенствованию.

Актриса Светлана Охрименко, которая сыграла более 30-ти ролей в сериалах, кино и театре, поделилась, как в 50 лет ушла из предпринимательства и сменила профессию на актерскую, о 22 годах работы в бизнесе, созданном с нуля вместе с мужем, и даже об умении управлять комбайном.

Настя Черничная, ведущая вечеринок и событий, теле- и радиоведущая, а с недавних пор и DJ, раскрыла свою историю успеха девочки из маленького городка с дипломом психолога, которая самостоятельно обеспечивает себя и динамично развивается в своей профессии.

Марина Митряева – бизнесвумен, актриса и блогер рассказала о синдроме отличницы, чужих ожиданиях, постоянном давлении от социума и как второй брак освободил ее от внутреннего напряжения, а еще – как в 40 лет она осуществила свою детскую мечту.

Событие завершилось ди-джей сетом от DJ Naja, приятным общением и примерками.

