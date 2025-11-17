Даша Трегубова та Оля Цибульська: знаменитості зібралися на світській події в Києві (фото)

Днями в київському INKI THEATRE, театрі нової формації, відбулася масштабна світська подія, яка зібрала численних медійних особистостей: акторів, ведучих, співаків, дизайнерів і стилістів.

На заході серед гостей було помічено Дашу Трегубова, Світлану Охріменко, Олю Цибульську, Марину Арістову, Мирославу Мандзюк, Настю Чернічну та багатьох інших.

Розповісти про свою історію успіху, а також підтримати Тетяну Дроздову та Анну Малиновську (MOTRYA) під час презентації капсули прийшли численні медійні персоналії.

Офіційна частина події протікала у форматі стендапу, де кожна учасниця ділилася своєю історією успіху. Адже тема "успішного успіху" зараз актуальна, як ніколи раніше. Соціальні мережі рясніють ідеальними фотографіями та переповнені курсами про швидкий успіх. Із прагненням до ідеальності приходить стрес, нервовий розлад, повне вигорання і втрата себе. Та й узагалі, чи можна досягнути успіху в такі короткі терміни?

Своєю історією поділилася Марина Арістова, бізнесвумен, авторка подкасту "Думка дня". Вона розповіла, як стала підлітком сиротою, про самостійно створений перший бізнес і про те, що заміж вийшла не за олігарха, а за чоловіка з купою боргів. Героїня розвіяла міф про хорошу генетику і поділилася лайфхаками щодо самовдосконалення.

Марина Арістова

Акторка Світлана Охріменко, яка зіграла понад 30 ролей у серіалах, кіно й театрі, поділилася, як у 50 років пішла з підприємництва та змінила професію на акторську, про 22 роки роботи в бізнесі, створеному з нуля разом із чоловіком, і навіть про вміння керувати комбайном.

Світлана Охріменко та Марина Гайович

Настя Чернична, ведуча вечірок і подій, теле- і радіоведуча, а віднедавна і DJ, розкрила свою історію успіху дівчинки з маленького містечка з дипломом психолога, яка самостійно забезпечує себе і динамічно розвивається у своїй професії.

Настя Чорнична

Марина Мітряєва — бізнесвумен, акторка та блогерка розповіла про синдром відмінниці, чужі очікування, постійний тиск від соціуму і як другий шлюб звільнив її від внутрішньої напруги, а ще — як у 40 років вона здійснила свою дитячу мрію.

Ірина Татаренко та Ірина Агрес

Ксенія Виноградова та Анна Козир

Макс Кірєєв та Аліна Лепська

Таня Карікова

Юлія Єрмолаєва

Мирослава Мандзюк

Мирослава Мандзюк

Даша Трегубова

Альона Шершньова та Ірина Агрес

Подія завершилася ді-джей сетом від DJ Naja, приємним спілкуванням і примірками.

