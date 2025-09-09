"Абатство Даунтон: Величний фінал": чим закінчилася елегантна кіноепопея

В Україні починається показ заключного фільму знаменитої історичної франшизи "Абатство Даунтон" під назвою "Абатство Даунтон: Величний фінал". Він вийшов милим, теплим, зворушливим, дивовижним і, як завжди, грандіозно естетичним. А якою ще могла стати завершальна частина кіновсесвіту, що проникла в усі сфери культури і стала втіленням гарного смаку і торжества естетики на екрані?

Related video

Фокус побував на масштабній прем'єрі "Абатства Даунтон: Величний фінал" 2025 року і розповідає про нього.

Усе хороше одного разу закінчується. Так сталося і з улюбленою історичною драмою, яка впевнено живе своїм життям на екранах різного формату ось уже 15 років. З'явившись у вигляді серіалу в уже далекому 2010 році, він одразу ж завоював серця мільйонів шанувальників у всьому світі.

Трейлер фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал"

Сценарій про події з життя британської аристократії, сім'ї Кроулі та їхніх відданих слуг став чи не більш затребуваним, ніж проєкт "Корона", що оповідає про життя реальних британських монархів.

Про що фільм "Абатство Даунтон: Величний фінал" 2025

Нова історія починається зі скандалу, пов'язаного з леді Мері (Мішель Докері). Вона нещодавно розлучилася і тепер обертається в блискучому світському суспільстві Лондона 1930-х років.

Героїня не підозрює, що може бути вигнана з урочистості: виявляється, у статусі розлученої жінки її більше ніхто не чекає на світських подіях. Мері буквально виганяють з вечірки, куди вона прийшла з батьками, лордом і леді Грентем (Г'ю Бонневілль і Елізабет Макговерн).

Неприємності поглиблюються, коли брат леді Грентем, Гарольд з Америки (Пол Джаматті), з'являється з таємничим Гасом Сембруком (Алессандро Нівола) і повідомляє погані вісті: схоже, він втратив статки, успадковані від вдовиці-герцогині (героїні покійної дами Меггі Сміт).

Фото: Кадр из фильма

Мері, обтяжена фінансовими проблемами, відчуває себе ізгоєм. Вона піддається чарівності американця Гаса, і у них трапляється романтичний зв'язок. Тепер ця леді ризикує втратити не тільки статус у суспільстві та гроші, а й репутацію.

У сюжеті з'являється такий собі Том (Аллен Ліч) з діловою хваткою і сповнений рішучості викрити підлість Гаса і врятувати сім'ю Кроулі від повного краху. На допомогу в цьому непростому питанні Тому приходить заповзятлива сестра Мері — Едіт (Лора Кармайкл), яка організовує звану вечерю, що має на меті відновити статус розлученої родички. На подію навіть запросили популярного драматурга Ноеля Куарда, який надихнеться історією розлучення Мері і готується покласти її в основу своєї нової п'єси "Приватне життя".

У динамічному сценарії існують і другорядні, але не менш значущі сюжетні лінії. Так, перед нами — старіючий дворецький Карсон (Джим Картер), який не бажає йти на пенсію, але не бажає цього, і його енергійний наступник Енді (Майкл Фокс).

А тим часом триває підготовка до ярмарку, на якому з'явиться Дейзі (Софі Макшера), покликана замінити місіс Патмор у ролі кухаря на кухні Даунтона.

Сценарист Джуліан Феллоуз, якому ми зобов'язані настільки витонченим переходом від серіалу до трьох повнометражних фільмів, елегантно закінчив історію. У картині застосовані всі виняткові коди, які зробили проєкт таким популярним: чудові костюми, деталізація і комплексне опрацювання героїв, що уособлюють класову відмінність епохи. Картина не позбавлена також критичного погляду на питання, що традиційно піднімають боротьбу в соціумі.

Протягом довготривалого сценарію Феллоуз витончено вплітав історичні події в життя маєтку Кроулі, присмачуючи розповідь про рутину мешканців будинку високопоставленими гостями, романтичними історіями, коханням і смертю, мезальянсом і дружбою, злетами і падіннями.

У заключній картині "Абатство Даунтон" один із персонажів зауважує, що минуле, ймовірно, — найкомфортніше місце для життя.

Однак, ми добре знаємо, як віртуозно Феллоуз створює еволюцію героїв і забезпечує їхній перехід із минулого в майбутнє з урахуванням їхньої інтеграції в новий часовий простір.

Сценарій "Величного фіналу" також може похвалитися цією відмінною рисою ергономічної еволюції героїв, можливо, навіть більш помітною і динамічною, ніж у попередніх фільмах і серіалі "Абатство Даунтон".

Фото: Кадр из фильма

Ми спостерігаємо за передачею естафети на стику епох, які несуть нові смисли та потребують нового рівня адаптації. Творцям картини вдається цей трансформаційний процес із легкістю, аристократичним шиком і якоюсь спокусливою простотою.

Ми не потопаємо в ностальгії разом із героями історії, — ми плавно ковзаємо в майбутнє разом із ними, іноді згадуючи про минуле. Простіше кажучи, жодної драми.

Отже, перед нами — чудовий великий фінал грандіозної кіноісторії, емоційно еквівалентний масштабу закінчення такого великого проєкту. Окремий респект, звичайно ж, костюмам: "Абатство Даунтон" абсолютно немислиме без роботи талановитих костюмерів.

Наприкінці на нас очікує прощання з героями, таке важливе для всіх шанувальників франшизи, а впродовж фільму ми весь час відчуватимемо незриму присутність героїні пані Меґґі Сміт з її історичною фразою: "Що таке вихідні".

Нагадаємо, чим вразив боді-горрор "Одружені на смерть".

Раніше повідомлялося, яким вийшов римейк фарсової комедії 1980-х років — "Війна Роуз".