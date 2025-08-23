Одружені на смерть: рецензія на боді-хоррор "Одне ціле"

В український прокат вийшов моторошний фільм про чоловіка і жінку, які злипаються (в буквальному сенсі). Головні ролі в дебютній роботі австралійського режисера Майкла Шенкса зіграли брат Джеймса Франка, Дейв, і його дружина Елісон Брі.

Яким вийшов боді-хоррор на межі комедії та драми, про чому його сенс набагато глибший, ніж може здатися, розповідає Фокус.

Про що фільм "Одне ціле" 2025

Головні герої, Тім і Міллі, вже 10 років живуть разом, і від хімії минулої закоханості у них не залишилося зовсім нічого. Секс для Тіма стає випробуванням, а Міллі втомилася вічно чекати від партнера пропозиції руки і серця.

Ба більше, жоден із героїв не розвивається в соціальній сфері. Міллі працює вчителькою, як і на початку стосунків, а колись амбітний музикант Тім так і залишився мрійником-невдахою, який втратив віру у свій успіх.

Трейлер фільму "Одне ціле" 2025 року

Пара вирішує переїхати в мальовничу глушину, де Міллі знаходить роботу в місцевій школі. А оскільки Тім більшою мірою фінансово залежить від подруги, то їде разом із нею.

Першого ж дня вони вирушають на прогулянку лісом і, заблукавши, провалюються в нору, де їм доведеться випити отруєної води.

Після цієї події нереалізоване цивільне подружжя більше фізично не здатне існувати одне без одного, а під час зіткнення вони злипаються в буквальному сенсі. Чи варто пояснювати, на що перетворюється секс цієї парочки?

Відтепер люди, які, ймовірно, абсолютно одне одному не підходять і багато років жили разом за звичкою, приречені стати одним цілим у фізичному сенсі.

Деякої моторошності атмосфері фільму додає Деймон Герріман, який двічі грав Чарльза Менсона. Один його зовнішній вигляд гарантує вайб хорору. Усім іншим у принципі можна просто не робити нічого, щоб домогтися страхітливого для глядачів ефекту.

Ілюстрація співзалежності в травматичних стосунках

Якщо покопатися в ідейному підґрунті картини, можна помітити, з яким гумором і ретельністю Майкл Шенкс досліджує тему співзалежних стосунків і часто — шлюбів, побудованих на обопільних травмах кожного з партнерів.

До слова, давно одружені один на одному актори Дейв Франко та Елісон Брі, в яких найбільше читається саме обопільна втома, однією спільною присутністю в кадрі змушують замислитися про правомірність інституту шлюбу як соціального явища. Словом, ніхто б не здивувався, якби вони зізналися, що ця історія обридлого сімейного життя — саме про них.

Дейв Франко та Елісон Брі — партнери на екрані та подружжя в реальному житті

Тема містики у випадку картини "Одне ціле" — просто фоновий режим для вивчення сучасних стосунків у парах, які часто вибудовуються на ґрунті сумнівів, страху самотності, слабкості, втечі або фінансової нестабільності.

Взаємовідносини героїв — це багаторічне обопільне роздратування, що гальмує їхній соціальний та особистісний розвиток, провокує стагнацію. Але більше вони фізично не здатні жити одне без одного.

Звичайно, в картині не обійшлося без згадки міфу про Гермафродита, розділеного на дві половинки. Але головне питання фільму в тому, чи не трапилося так, що від страхів і під гнітом соціального тиску ми з'єднуємося зовсім не зі своїми половинками, а надалі не маємо сил знаходити енергію для життя і розвитку і, тим паче, продовжувати пошуки чогось або когось свого!

