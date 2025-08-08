"Дракула: Історія кохання" Люка Бессона: рецензія на нову екранізацію безсмертного сюжету

В Україні починається показ нової картини культового Люка Бессона. Цього разу предметом інтересу знаменитого француза від кіно став безсмертний роман Брема Стокера "Дракула".

Фокус побував на стильній прем'єрі картини і розповідає, яким вийшов один із найочікуваніших фільмів літа 2025.

Ми всі знаємо, що Люк Бессон вміє робити стильне кіно. А коли він обирає головним актором Кейлеба Лендрі Джонса ("Три білборди на кордоні", "Люди Ікс: перший клас", "Догмен" Бессона) — успіх має одразу лежати в кишені.

А ще ми знаємо, що режисер схильний наділяти свої творіння особистим баченням, роблячи зі звичного щось принципово інше. Тож не дивно, що шедевр Брема Стокера режисер переосмислив з альтернативної позиції та подав глядачам і критикам із грацією офіціанта в Ritz Paris.

Як говорив сам Бессон, "Дракула: Історія кохання" — це творче відродження режисера після низки невдач. Не дивно, що режисер вибрав сюжет, який колись приніс неймовірний успіх Френсісу Форду Копполі, і який успішний навіть за рахунок згадки імені містичного графа Трансільванії в назві.

Французький режисер вирішив зробити акцент на розкритті романтичної складової твору жахів і перетворити культового генія зла на романтичного героя, чиї дії крізь століття були продиктовані незагоєною раною в душі.

Люк Бессон узагалі хороший у створенні кінематографічних любовних сценаріїв, тобто, у випадку з екранізацією, режисер виходить на "своє поле", де почувається комфортно.

Граф Дракула Бессона здатний піти на багато що, а точніше — абсолютно на все, щоб повернути свою кохану Елізабет (Зої Блю). Втілену кохану граф зустрічає у Вільгельміні. Ця історія знайома всім, хто хоч раз дивився екранізацію класичного роману. Але зараз вона має зовсім інший вигляд і звучить зовсім інакше.

Масштаб картини, без перебільшень, — величний. Грандіозна робота художників з костюмів, локації для зйомок, атмосфера Парижа позаминулого століття. Одним словом — візуальна складова — на висоті: вона пояснює гігантський, за європейськими мірками, бюджет картини в 45 мільйонів євро.

Після цієї екранізації "Дракули" глядачі перестануть засуджувати абсолютне зло, яке уособлював культовий герой готичних жахів, і дивитимуться на нього з іншого боку. Можливо, ми навіть навчимося співчувати тому, що раніше нас лякало.

Фільм "Дракула: Історія кохання 2025" — це про новий погляд на звичне, про красу всередині болю, дрібне всередині величі і про масштабне в середовищі буденного. Одним словом, подивитися варто!

