"Ще одна шалена п'ятниця" 2025: ідеальне обличчя Ліндсі Лохан і бенефіс Джеймі Лі Кертіс

В Україні стартує ремейк популярної комедії про обмін тілами "Ще одна шалена п'ятниця" 2025 року, картини, яка зробила зіркою Ліндсі Лохан на початку нульових років. Її партнеркою по зйомках знову стала Джеймі Лі Кертіс. Режисер — Ніша Ганатрі ("Пізно вночі").

Related video

Картину "Ще одна шалена п'ятниця" Фокус прийшов оцінити серед перших і розповідає, чим здивували і порадували творці комедії.

Власне, перед нами — чергова історія про обмін тілами, які завжди працюють, далекі від непередбачуваності й обіцяють зрозуміле та кумедне проведення часу.

"Ще одна шалена п'ятниця" 2025 року не стала винятком. Щоправда, на відміну від оригінального фільму, в якому міняються тілами мати і дочка, у сценарії виявилися замішаними відразу четверо героїв.

Трейлер фільму "Ще одна божевільна п'ятниця"

Анна (Ліндсі Лохан) стала матір'ю-одиначкою дівчинки-підлітка Гарпер (Джулія Баттерс), та сама дівчина з "Одного разу в Голлівуді". Анна працює музичним продюсером зірок, залишивши музичну кар'єру в минулому.

У школі, де вчиться Гарпер, Анна знайомиться з Еріком (Менні Гасінто), ідеальним вдівцем з Лондона, у якого є донька Лілі (Софія Геммонс).

Лілі та Гарпер зовсім не дружать, а якщо сказати прямо — терпіти одна одну не можуть. З розвитком стосунків Анни та Еріка дівчата опиняються перед перспективою стати зведеними сестрами, що їх зовсім не тішить.

Фото: Кадр из фильма

Схоже, єдине, що здатне врятувати цю сім'ю від цілковитого колапсу, — це одне дивне диво від божевільної екстрасенски (Ванеса Баєр).

Ключова інтрига картини — в обміні тілами злої дівчинки-підлітка Лілі з Тесс Коулман — мамою Анни і бабусею Гарпер (Джеймі Лі Кертіс). 16-річний підліток, замкнений у тілі вікової пані, — та ще пригода.

Яким вийшов ремейк "Шаленої п'ятниці"

Що варто відзначити насамперед — це гра Джеймі Лі Кертіс. Одразу видно — актриса отримує задоволення від ролі підлітка у дорослому тілі. Вона в буквальному сенсі відривається на повну, чого, до речі, не можна сказати про героїню Ліндсі Лохан: зірка непогано справляється, але має затиснутий вигляд. Ймовірно, дається взнаки тривала перерва в зйомках.

Зате глядачі можуть у подробицях розглянути унікально вдалі зміни в зовнішності Ліндсі. Мало хто в Голлівуді може похвалитися таким доглянутим і свіжим обличчям, у чому деякі користувачі, та й таблоїди, схильні вбачати якісні пластичні операції, які сама Лохан жодного разу не підтверджувала. Хоча не варто спростовувати і того факту, що акторці вдалося зберегти той самий юнацький вайб, завдяки якому вона мало відрізняється від своєї екранної дочки з покоління зумерів.

Головні героїні знову помінялися тілами Фото: Кадр из фильма

Щоправда, для її екранного персонажа це скоріше погано, аніж добре, адже обмін тілами Анни і Гарпер майже не читається в їхніх героїнях.

Втім, і обмін тілами Тесс і Лілі теж, здається, має підривати контрастом характерів. Але героїня Джеймі Лі Кертіс просто повертається у свою молодшу зухвалу версію, а героїня Софі Геммонс лише змінює стиль одягу, продовжуючи виглядати британським снобом.

Загалом "Ще одна шалена п'ятниця 2" — кіно для фанатів і тих, хто сумує за епохою початку нульових. Це стосується і двох головних актрис картини: вони об'єдналися, щоб зіграти на тонких струнах ностальгії і зробити це з масштабною іронією.

Раніше Фокус писав, чому фільм жахів "Я знаю, що ви зробили минулого літа" 2025 року — це реверанс міленіалам.

Ми також розповідали, яким вийшов римейк популярної анімації Disney "Ліло і Стіч".