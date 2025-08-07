"Еще одна чумовая пятница" 2025: идеальное лицо Линдси Лохан и бенефис Джейми Ли Кертис

В Украине стартует ремейк популярной комедии об обмене телами " Еще одна чумовая пятница" 2025, картины, сделавшей звездой Линдси Лохан в начале нулевых годов. Ее партнершей по съемкам снова стала Джейми Ли Кертис. Режиссер – Ниша Ганатри ("Поздно ночью").

Related video

Картину" Еще одна чумовая пятница" Фокус пришел оценить в числе первых и рассказывает, чем удивили и порадовали создатели комедии.

Собственно, перед нами – очередная история об обмене телами, которые всегда работают, далеки от непредсказуемости и обещают понятное и забавное времяпрепровождение.

"Еще одна чумовая пятница" 2025 не стала исключением. Правда, в отличие от оригинального фильма, в котором меняются телами мать и дочь, в сценарии оказались замешанными сразу четверо героев.

Трейлер фильма "Еще одна безумная пятница"

Анна (Линдси Лохан) стала матерью-одиночкой девочки-подростка Харпер (Джулия Баттерс), та самая девушка из "Однажды в Голливуде". Анна работает музыкальным продюсером звезд, оставив музыкальную карьеру в прошлом.

В школе, где учится Харпер, Анна знакомится с Эриком (Мэнни Хасинто), идеальным вдовцом из Лондона, у которого есть дочь Лили (София Хэммонс).

Лили и Харпер совсем не дружат, а если сказать прямо – терпеть друг друга не могут. По мере развития отношений Анны и Эрика девушки оказываются перед перспективой стать сводными сестрами, что их совсем не радует.

Фото: Кадр из фильма

Похоже, единственное, что способно спасти эту семью от полного коллапса, – это одно странное чудо от сумасшедшего экстрасенса (Ванеса Байер).

Ключевая интрига картины – в обмене телами злой девочки-подростка Лили с Тесс Коулман – мамой Анны и бабушкой Харпер (Джейми Ли Кертис). 16-тилетний подросток, запертый в теле возрастной дамы, – то еще приключение.

Каким получился ремейк "Чумовой пятницы"

Что стоит отметить в первую очередь – это игра Джейми Ли Кертис. Сразу видно – актриса получает удовольствие от роли подростка в великовозрастном теле. Она в буквальном смысле отрывается по полной, чего, к слову, нельзя сказать о героине Линдси Лохан: звезда неплохо справляется, но выглядит зажатой. Вероятно, сказывается длительный перерыв в съемках.

Зато зрители могут в подробностях рассмотреть уникально удачные изменения во внешности Линдси. Не многие в Голливуде могут похвастать таким ухоженным и свежим лицом, в чем некоторые пользователи, да и таблоиды, склонны видеть качественные пластическими операции, которые сама Лохан ни разу не подтверждала. Хотя не стоит опровергать и того факта, что актрисе удалось сохранить тот самый юношеский вайб, благодаря которому она мало отличается ее от своей экранной дочери из поколения зумеров.

Главные героини снова поменялись телами Фото: Кадр из фильма

Правда, для ее экранного персонажа это скорее плохо, чем хорошо, ведь обмен телами Анны и Харпер почти не читается в их героинях.

Впрочем, и обмен телами Тесс и Лили тоже, кажется, должен взрывать контрастом характеров. Но героиня Джейми Ли Кертис просто возвращается в свою более молодую дерзкую версию, а героиня Софи Хэммонс лишь меняет стиль одежды, продолжая выглядеть британским снобом.

В общем и целом "Еще одна чумовая пятница 2" — кино для фанатов и тоскующих по эпохе начала нулевых. Это касается и двух главных актрис картины: они объединились, чтобы сыграть на тонких струнах ностальгии и сделать это с масштабной иронией.

Ранее Фокус писал, почему ужастик "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2025 – это реверанс миллениалам.

Мы также рассказывали, каким получился ремейк популярной анимации Disney "Лило и Стич".