"Еще одна чумовая пятница" 2025: идеальное лицо Линдси Лохан и бенефис Джейми Ли Кертис
В Украине стартует ремейк популярной комедии об обмене телами " Еще одна чумовая пятница" 2025, картины, сделавшей звездой Линдси Лохан в начале нулевых годов. Ее партнершей по съемкам снова стала Джейми Ли Кертис. Режиссер – Ниша Ганатри ("Поздно ночью").
Картину" Еще одна чумовая пятница" Фокус пришел оценить в числе первых и рассказывает, чем удивили и порадовали создатели комедии.
Собственно, перед нами – очередная история об обмене телами, которые всегда работают, далеки от непредсказуемости и обещают понятное и забавное времяпрепровождение.
"Еще одна чумовая пятница" 2025 не стала исключением. Правда, в отличие от оригинального фильма, в котором меняются телами мать и дочь, в сценарии оказались замешанными сразу четверо героев.
Анна (Линдси Лохан) стала матерью-одиночкой девочки-подростка Харпер (Джулия Баттерс), та самая девушка из "Однажды в Голливуде". Анна работает музыкальным продюсером звезд, оставив музыкальную карьеру в прошлом.
В школе, где учится Харпер, Анна знакомится с Эриком (Мэнни Хасинто), идеальным вдовцом из Лондона, у которого есть дочь Лили (София Хэммонс).
Лили и Харпер совсем не дружат, а если сказать прямо – терпеть друг друга не могут. По мере развития отношений Анны и Эрика девушки оказываются перед перспективой стать сводными сестрами, что их совсем не радует.
Похоже, единственное, что способно спасти эту семью от полного коллапса, – это одно странное чудо от сумасшедшего экстрасенса (Ванеса Байер).
Ключевая интрига картины – в обмене телами злой девочки-подростка Лили с Тесс Коулман – мамой Анны и бабушкой Харпер (Джейми Ли Кертис). 16-тилетний подросток, запертый в теле возрастной дамы, – то еще приключение.
Каким получился ремейк "Чумовой пятницы"
Что стоит отметить в первую очередь – это игра Джейми Ли Кертис. Сразу видно – актриса получает удовольствие от роли подростка в великовозрастном теле. Она в буквальном смысле отрывается по полной, чего, к слову, нельзя сказать о героине Линдси Лохан: звезда неплохо справляется, но выглядит зажатой. Вероятно, сказывается длительный перерыв в съемках.
Зато зрители могут в подробностях рассмотреть уникально удачные изменения во внешности Линдси. Не многие в Голливуде могут похвастать таким ухоженным и свежим лицом, в чем некоторые пользователи, да и таблоиды, склонны видеть качественные пластическими операции, которые сама Лохан ни разу не подтверждала. Хотя не стоит опровергать и того факта, что актрисе удалось сохранить тот самый юношеский вайб, благодаря которому она мало отличается ее от своей экранной дочери из поколения зумеров.
Правда, для ее экранного персонажа это скорее плохо, чем хорошо, ведь обмен телами Анны и Харпер почти не читается в их героинях.
Впрочем, и обмен телами Тесс и Лили тоже, кажется, должен взрывать контрастом характеров. Но героиня Джейми Ли Кертис просто возвращается в свою более молодую дерзкую версию, а героиня Софи Хэммонс лишь меняет стиль одежды, продолжая выглядеть британским снобом.
В общем и целом "Еще одна чумовая пятница 2" — кино для фанатов и тоскующих по эпохе начала нулевых. Это касается и двух главных актрис картины: они объединились, чтобы сыграть на тонких струнах ностальгии и сделать это с масштабной иронией.
