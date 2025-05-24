Рецензия на фильм "Лило и Стич": каким получился римейк популярной анимации Disney

В украинский прокат вышла анимационная картина режиссера Дина Флейшера Кэмпа "Лило и Стич" – переосмысление популярного мультфильма 2002 года. Приключения маленькой шкодливой девочки и инопланетянина, похожего на многолапую коалу, воспроизвели в 2025 году и максимально актуализировали. Рассказываем, что из этого получилось.

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О чем семейная комедия "Лило и Стич" 2025

Поклонники римейка точно заметят и оценят появление на экране в небольшой роли актрисы Тиа Каррере (в оригинале – старшая сестра Лило, Нани). А еще важной составляющей картины, как и анимации 2002 года, являются хиты Элвиса Пресли.

На далекой от Земли планете злой ученый с шестью глазами – Джамба (Зак Галиафанакис) – изобрел злое пушистое существо под номером 626 в качестве оружия для тотального уничтожения. Графиня и по совместительству главный менеджер планеты Ханна Уодиннгхэм приказывает избавиться от опасного существа.

Ожидаемо, 626 сбегает от преследователей и летит на Землю. Ханна отправляет Джамбу и ее планетарного "эксперта по Земле", худого циклопа Пликли (Билли Магнуссен) преследовать беглеца. По прибытии в пункт назначения эти двое эффектно маскируются под землян.

К этому моменту 626 (будущий Стич) попадает в приют для бездомных собак, откуда его забирает шестилетняя Лило (Майя Кеалоха). Малышка оплакивает потерю родителей, над ней издеваются в классе танцев хула, и вообще она никак не может вписаться в коллектив. У нее совсем нет друзей. Так маленькое непонятное существо, почему-то принятое девочкой за собаку, становится Стичем и переезжает в небольшой домик на Гавайах, где Лило живет со старшей сестрой – Нани (Сидни Элизабет Агудонг).

Стоит отметить, что Нани отвели более значительную роль, чем в анимации 2002 года. Примерно половину повествования зрители воспринимают через этого персонажа.

Старшая сестренка Лило – очень умная, способная и целеустремленная девушка, мечтающая о профессии морского биолога. Сложное финансовое положение и необходимость быть опекуном для сестры вынуждают Нани идти на жертвы: работать официанткой в местном ресторане и отказываться от личных перспектив. Все потому, что Лило и Нани – настоящая охана (семья).

Лило стал полноценным членом маленькой семьи Фото: Скриншот

А еще перед Нани стоит непростая задача – доказать социальному работнику, что она способна опекать сестренку.

Прогнозируемо, попав в такую хаосную, но любящую среду, Стич превращается из машины смерти в преданного домашнего питомца, готового ради своей "охана" абсолютно на все.

Каким получился фильм "Лило и Стич" 2025

В первую очередь следует отметить высокую динамику картины и добрый юмор сценаристов. Это по-настоящему семейное и доброе кино, которое заставляет все время улыбаться и не дает соскучиться.

Герои получились хорошо проработанными, объемными и содержательными. Сюжет слегка актуализировали, но ключевой вайб остался прежним. Кроме того, создателям "Лило и Стича" удалось избежать неприятной закономерности для римейков культовых фильмов Disney – абсолютное копирование, часто – в ущерб логике.

Здесь сценаристы тонко сместили акценты, расширив таким образом аудиторию до взрослой, добавили ярких спецэффектов, присущих фантастическим лентам. В свою очередь наивный юмор, присущий оригинальной ленте, делает фильм по-прежнему детским и трогательным.

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