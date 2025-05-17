Страшный и удачный: каким получился хоррор "Пункт назначения: Родовое проклятие"

В украинских кинотеатрах стартовал показ новой части культового подросткового хоррора "Пункт назначения". И это может только радовать, потому что, забегая наперед, получилось на редкость хорошо! По факту перед нами – не шестая часть франшизы, а полноценный перезапуск, который имеет полное право так называться. Да, и с момента выхода предыдущей части прошло целых 14 лет.

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О чем фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие" 2025

Первое, о чем хочется и стоит рассказать, – это завязка сюжета, которая по силе впечатлений и нервного накала соответствует первой части франшизы.

Все начинается с милого свидания красивой пары в конце 1960-х годов. Возлюбленный юной Айрис (Брек Бессинджер) приглашает ее на открытие грандиозного по высоте и строению видового ресторана Skyview. Здесь буквально бурлит вся роскошь Америки: высший свет собирается в ресторане, где шампанское льется рекой, со сцены звучит джаз, из динамиков прозрачного лифта – музыкальные хиты 1950-х. Под ногами – ужасающая пропасть, от которой гостей отделяет только толстое стекло.

Трейлер фильма "Пункт назначения: Родовое проклятие" 2025

Поклонники франшизы уже могут выстраивать гипотезы относительно того, что произошло далее. А для всех, кто не знаком с ключевой идеей саги, напоминаем, что, по замыслу создателей этой хоррор-эпопеи, смерть выбирает для себя жертвы в массовых катастрофах, и если хоть кому-то удается выжить, она забирает их к себе чуть позже, уже по одному. Причем в порядке, в котором они должны были умереть по ее "замыслу".

Айрис удается спасти сотни людей благодаря своему видению, в котором она наблюдала, как проваливается стеклянный пол на огромной высоте. С этого момента и начинаются проблемы у героини, а впоследствии, – и у ее наследников.

Кадр из фильма "Пункт назначения: Родовое проклятие" 2025 Фото: Кадр из фильма

По логике смерти наследников у Айрис не должно было быть. Поэтому после гибели, которую героине удавалось оттягивать как можно дольше, злое провидение принялось за ее детей и внуков.

50 спустя после трагедии в ресторане в своей постели просыпается в страхе студентка по имени Стефани (Кейтлин Санта Хуана), внучка Айрис. Из ночи в ночь они видит один и тот же ужасающий сон, возвращающий девушку в события, которые удалось предотвратить ее бабушке.

Стоит отметить, что над способами смерти героев сценаристы явно поломали голову (как бы двусмысленно это ни звучало в контексте) и проявили чудеса воображения. Таких ужасающих сценариев для каждого героя, пожалуй, мы не видели в предыдущих частях "Пункта назначения". Поэтому поклонники очень страшных ужастиков могут взбодриться: этот фильм вас порадует!

Сценаристы фильма "Пункт назначения: Родовое проклятие" 2025 следуют традиционной для франшизы логике повествования, но в этот раз они решили растянуть событийность на несколько поколений, привнеся таким образом оригинальность в уже привычную канву сюжета.

Стефани предстоит почувствовать на себе родовое проклятие Фото: Кадр из фильма

Еще им удалось добавить юмора и легкого сюра в сценарий. Это заметно облегчает и разнообразит просмотр и впечатление от всего увиденного. Создается атмосфера сначала тяжелого ожидания, а потом – эмоциональной разрядки и облегчения.

Зрителей словно катают на эмоциональных американских горках, где страх и замирание сердца сменяются смехом.

Критики уже успели наречь шестую часть "самой лучшей картиной в серии". Но надо помнить, что в случае фильмов ужасов самый лучший – равно наиболее пугающий!

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