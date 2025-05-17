Страшний і вдалий: яким вийшов хорор "Пункт призначення: Родове прокляття"

В українських кінотеатрах стартував показ нової частини культового підліткового горору "Пункт призначення". І це може тільки радувати, тому що, забігаючи наперед, вийшло на рідкість добре! За фактом перед нами — не шоста частина франшизи, а повноцінний перезапуск, який має повне право так називатися. Так, і з моменту виходу попередньої частини минуло цілих 14 років.

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Про що фільм "Пункт призначення: Родове прокляття" 2025

Перше, про що хочеться і варто розповісти, — це зав'язка сюжету, яка за силою вражень і нервового напруження відповідає першій частині франшизи.

Усе починається з милого побачення красивої пари наприкінці 1960-х років. Коханий юної Айріс (Брек Бессінджер) запрошує її на відкриття грандіозного за висотою і будовою видового ресторану Skyview. Тут буквально вирує вся розкіш Америки: вищий світ збирається в ресторані, де шампанське ллється рікою, зі сцени лунає джаз, з динаміків прозорого ліфта – музичні хіти 1950-х. Під ногами – моторошна прірва, від якої гостей відділяє тільки товсте скло.

Трейлер фільму "Пункт призначення: Родове прокляття" 2025 року

Шанувальники франшизи вже можуть вибудовувати гіпотези щодо того, що сталося далі. А для всіх, хто не знайомий з ключовою ідеєю саги, нагадуємо, що, за задумом творців цієї хоррор-епопеї, смерть вибирає для себе жертви в масових катастрофах, і якщо хоч комусь вдається вижити, вона забирає їх до себе трохи пізніше, вже по одному. Причому в порядку, в якому вони мали померти за її "задумом".

Айріс вдається врятувати сотні людей завдяки своєму видінню, в якому вона спостерігала, як провалюється скляна підлога на величезній висоті. З цього моменту і починаються проблеми у героїні, а згодом, – і у її спадкоємців.

Кадр із фільму "Пункт призначення: Родове прокляття" 2025 Фото: Кадр из фильма

За логікою смерті спадкоємців у Айріс не повинно було бути. Тож після загибелі, яку героїні вдавалося відтягувати якомога довше, зле провидіння взялося за її дітей та онуків.

Через 50 років після трагедії в ресторані у своєму ліжку прокидається в страху студентка на ім'я Стефані (Кейтлін Санта Хуана), внучка Айріс. Щоночі вона бачить один і той же жахливий сон, що повертає дівчину в події, яким вдалося запобігти її бабусі.

Варто зазначити, що над способами смерті героїв сценаристи явно поламали голову (хоч би як двозначно це звучало в контексті) і проявили чудеса уяви. Таких жахливих сценаріїв для кожного героя, мабуть, ми не бачили в попередніх частинах "Пункту призначення". Тож шанувальники дуже страшних жахів можуть радіти: цей фільм вас потішить!

Сценаристи картини "Пункт призначення: Родове прокляття" 2025 року дотримуються традиційної для франшизи логіки розповіді, але цього разу вони вирішили розтягнути подієвість на кілька поколінь, привнісши таким чином оригінальність у вже звичну канву сюжету.

Стефані доведеться відчути на собі родове прокляття Фото: Кадр из фильма

Ще їм вдалося додати гумору та легкого сюжету в сценарій. Це помітно полегшує та урізноманітнює перегляд і враження від усього побаченого. Створюється атмосфера спочатку важкого очікування, а потім – емоційної розрядки та полегшення.

Глядачів немов катають на емоційних американських гірках, де страх і завмирання серця змінюються сміхом.

Критики вже встигли назвати шосту частину "найкращою картиною в серії". Але треба пам'ятати, що у випадку фільмів жахів найкращий – дорівнює найстрашніший!

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