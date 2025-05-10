"Клоун Френдо": про що новий фільм жахів із підлітками, YouTube і кукурудзяним полем

В Україні стартував показ нового слешера режисера Ілая Крейга. Здавалося б, після незліченних "Криків" тема вичерпана, але клоуни додали дров у згасаюче багаття історій про маніяків у масках, і тепер нам знову є про що поговорити.

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Про що фільм "Клоун Френдо" 2025

Оригінальна назва фільму – "Клоун на кукурудзяному полі", і вона повністю розкриває задум сценарію, а точніше – сюжет однойменного роману Адама Сезара 2020 року.

Головна героїня – дівчинка-підліток Квінн Мейбрук (Кеті Дуглас), яка нещодавно втратила матір і переїжджає з батьком до глухого містечка Кеттл-Спрінгс із Філадельфії.

Єдине містоутворювальне підприємство містечка, завод із виробництва кукурудзяного сиропу, закритий, і Кеттл-Спрінгс перебуває в депресивному психологічному та економічному становищі.

Трейлер фільму "Клоун Френдо" 2025 року

Батько Квінн – доктор, якому пропонують місце сімейного лікаря в цьому невеликому американському поселенні, де панує атмосфера "Дуже дивних справ" 1980-х років. У принципі, посада сімейного лікаря в сучасному світі вже передбачає дуже застарілу еко-систему Кеттл-Спрінгс.

Одним словом, зайнятися дівчинці майже нічим: вона безальтернативно примикає до підліткової банди місцевих ютуберів, які розважаються кримінальними постановками на кукурудзяному полі, вигадавши загрозливого персонажа – клоуна Френдо. Останній був логотипом саме того закритого заводу.

Квінн Мейбрук — головна героїня фільму "Клоун Френдо" 2025 року Фото: Кадр из фильма

Очікувано, що вбивства починають відбуватися насправді і, звісно ж, саме на кукурудзяному полі. Зрозуміло, руками того ж Френдо.

У популярних жанрах взагалі велика передбачуваність розвитку сюжетної лінії. У "Клоуні Френдо" все – так само стандартно.

Глядачі скучили за слешерами

У принципі, фільми про маніяків у масках досить давно не виходили. А симбіоз Пеннівайза з "Воно" і "Крику" з 1990-х добре працює, реалізуючи доволі якісний фільм жахів з усім необхідним "інвентарем": річками крові, жертвами, що кричать, з нелогічною поведінкою, нервовим напруженням середнього ступеня, зрозумілим і прогнозованим сюжетом.

Натяк на любовний трикутник між Кіунн, сином мера і головним нехлюєм містечка додає об'єму сюжету з подіями "у трьох соснах", наповнюючи його додатковими смислами.

До приємних бонусів картини слід віднести гумористичну складову. Чого тільки варта сцена, де головна героїня не може впоратися з дисковим телефоном, щоб набрати "911", коли її життю існує пряма загроза.

Або епізод, у якому тато вчить доньку водити машину з механічною коробкою передач, мотивуючи, що "це дуже зручно".

Словом, світоглядний розрив поколінь – одна зі смислових складових картини. Ймовірно, спочатку створена для наповнення гумором окремих епізодів, а в підсумку — класичні кліше жахів, що перемогли.

"Клоун Френдо" 2025 — кіно, що перемогло кліше Фото: Кадр из фильма

Тема зіграла на руку всій історії. У підсумку перед нами — не просто дурнуватий слешер, а сатира на тему конфлікту поколінь, де кров і маніяк у масці виступають чимось на кшталт фону для ключових смислів. Через це "Клоун Френдо" може сміливо претендувати на кіно з "подвійним змістом" або, правильніше сказати, "подвійним шаром", чогось на кшталт "Собак, що грають у покер", намальованих поверх балерин Дега.

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