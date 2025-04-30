Новий "Загін самогубців": Marvel за допомогою "Громовержців" врятували кіновсесвіт (рецензія)

Нова супергеройська стрічка режисера Джейка Шрейєра стала не просто надією на порятунок для світу після "Месників", а й останнім шансом кіностудії Marvel повернутися до ладу і зняти, нарешті, гідне кіно після численних провалів і критики шанувальників, не кажучи вже про розгромні думки оглядачів.

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Фокус подивився картину одним із перших і ділиться враженнями.

Спойлер: Marvel таки вдалося врятувати свій кіновсесвіт, розкрутивши нову історію і заодно давши "затравку" на чергові частини франшизи "Громовержців".

Трейлер фільму "Громовержці" 2025 року

Про що фільм "Громовержці" 2025 з Флоренс П'ю

Сюжет фільму розгортається навколо команди колишніх і чинних злочинців та антигероїв, яких влада США наймає для секретної місії. Очолює ці процеси ЦРУ така собі Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус).

Дуже суперечлива група соціальних лузерів (у загальноприйнятій картині світу) містить у собі таких знайомих фанатам кіновсесвіту персонажів, як Бакі Барнс — Зимовий солдат (Себастьян Стен), Олена Бєлова — Чорна Вдова (Флоренс П'ю), Джон Вокер – короткочасний Капітан Америка (Ваєтт Рассел), Червоний Вартовий Олексій Шостаков – єдиний суперсолдат СРСР, названий батько Олени Бєлової (Девід Харбор), Ейва Старр – Привид: жінка, що проходить крізь стіни (Ханна Джон-Кеймен).

Одним словом, перед нами свого роду "Загін самогубців", але менш божевільний і більш адаптований під класичні очікування глядачів: вони вбивці з добрим серцем, яким просто не пощастило в житті.

Отже, намагаючись запобігти загрозі власного імпічменту, Валентина Аллегра де Фонтейн вирішує усунути своїх неофіційних кримінальних агентів, покликаних здійснювати таємні і ніким не схвалені в уряді місії. Для цього глава ЦРУ доручає завдання одразу всім антигероям, під час якого їм доведеться знищити один одного, не підозрюючи про це.

Замість цього антигерої об'єднуються і стають смертоносною групою, яка претендує на любов народу, замінивши собою "Месників".

Команда антигероїв стала альтернативою Месникам Фото: Кадр из фильма

Яким вийшов фільм "Громовержці" 2025 кіностудії Marvel

Герої з іскрометним гумором, що підкуповують добротою, зрозумілий сюжет (без численних переміщень у всесвітах), ясне джерело загрози й антигерої, доречна динаміка розвитку сюжету. Словом, усе, як було у фільмах Marvel року так до 2015-го.

Так вийшло, що історія, зібрана з другорядних персонажів Marvel (такого собі другого або третього складу на лавці запасних), привнесла ту саму свіжість, новизну і, в хорошому сенсі, простоту, якої так потребував до абсурду роздутий кіновсесвіт.

Схоже, продюсери кіностудії вирішили повернутися до свого вихідного коду успіху і зробили ставки на зрозуміле, багато разів випробуване світле, добре, добре і добре себе зарекомендувало.

Творці фільму спустилися з космосу на землю, паралельно знову включившись у "діалог" із широким колом глядачів.

Останні років десять кіностудія створювала фільми переважно для фанатів Marvel. Адже новоприбулі спостерігачі за пригодами героїв кіновсесвіту не могли розібратися в лабіринтах сюжетних хитросплетінь, а сама франшиза просто перетворювалася на складний багаторічний серіал для "посвячених".

Можна з упевненістю констатувати, що "Громовержці" вдало зламали парадигму, яка вела франшизу в нікуди, і підняли кіностудію з виробництва супергеройських фільмів на новий старий рівень.

Раніше Фокус писав, яким вийшов фільм "Аудитор 2" з Беном Аффлеком.