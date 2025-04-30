Новый "Отряд самоубийц": Marvel при помощи "Громовержцев" спасли киновселенную (рецензия)

Новая супергеройская лента режиссера Джейка Шрейера стала не просто надеждой на спасение для мира после "Мстителей", но и последним шансом киностудии Marvel вернуться в строй и снять, наконец, достойное кино после многочисленных провалов и критики поклонников, не говоря уже о разгромных мнениях обозревателей.

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Фокус посмотрел картину одним из первых и делится впечатлениями.

Спойлер: Marvel таки удалось спасти свою киновселенную, раскрутив новую историю и заодно дав "затравку" на очередные части франшизы "Громовержцев".

Трейлер фильма "Громовержцы" 2025

О чем фильм "Громовержцы" 2025 с Флоренс Пью

Сюжет фильма разворачивается вокруг команды бывших и действующих преступников и антигероев, которых власти США нанимают для секретной миссии. Возглавляет эти процессы ЦРУ некая Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус).

Очень противоречивая группа социальных лузеров (в общепринятой картине мира) включает в себя таких знакомых фанатам киновселенной персонажей, как Баки Барнс – Зимний солдат (Себастьян Стэн), Елена Белова – Черная Вдова (Флоренс Пью), Джон Уокер – кратковременный Капитан Америка (Уайетт Рассел), Красный Страж Алексей Шостаков – единственный суперсолдат СССР, приемный отец Елены Беловой (Дэвид Харбор), Эйва Старр – Призрак: женщина, проходящая сквозь стены (Ханна Джон-Кеймен).

Одним словом, перед нами своего рода "Отряд самоубийц", но менее сумасшедший и более адаптированный под классические ожидания зрителей: они убийцы с добрым сердцем, которым просто не повезло в жизни.

Итак, пытаясь предотвратить угрозу собственного импичмента, Валентина Аллегра де Фонтейн решает устранить своих неофициальных криминальных агентов, призванных осуществлять тайные и никем не одобренные в правительстве миссии. Для этого глава ЦРУ поручает задание сразу всем антигероям, в ходе которого им предстоит уничтожить друг друга, не подозревая об этом.

Вместо этого антигерои объединяются и становятся смертоносной группой, претендующей на любовь народа, заменив собой "Мстителей".

Команда антигероев стала альтернативой Мстителям Фото: Кадр из фильма

Каким получился фильм "Громовержцы" 2025 киностудии Marvel

Герои с искрометным юмором, подкупающие добротой, понятный сюжет (без многочисленных перемещений во вселенных), ясный источник угрозы и антигерои, уместная динамика развития сюжета. Словом, все, как было в фильмах Marvel года этак до 2015-го.

Так получилось, что история, собранная из второстепенных персонажей Marvel (такого себе второго или третьего состава на скамейке запасных), привнесла ту самую свежесть, новизну и, в хорошем смысле, простоту, в которой так нуждалась до абсурда раздутая киновселенная.

Похоже, продюсеры киностудии решили вернуться к своему исходному коду успеха и сделали ставки на понятное, много раз испробованное светлое, доброе и хорошо себя зарекомендовавшее.

Создатели фильма спустились из космоса на землю, параллельно снова включившись в "диалог" с широким кругом зрителей.

Последние лет десять киностудия создавала фильмы в основном для фанатов Marvel. Ведь вновь прибывшие наблюдатели за приключениями героев киновселенной не могли разобраться в лабиринтах сюжетных хитросплетений, а сама франшиза просто превращалась в сложный многолетний сериал для "посвященных".

Можно с уверенностью констатировать, что "Громовержцы" удачно сломали парадигму, которая вела франшизу в никуда, и подняли киностудию по производству супергеройских фильмов на новый старый уровень.

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