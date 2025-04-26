Бен Аффлек танцует кантри и убивает злодеев: каким получился боевик "Аудитор 2"

В украинских кинотеатрах начался показ второй части довольно популярной ленты о гениальном бухгалтере-аутисте с Беном Аффлеком в главной роли. В центре сюжета – талантливый математик, который неплохо зарабатывал на жизнь, отмывая деньги для сомнительных организаций и очень быстро находя "крыс" и причины утечек средств.

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Фокус посмотрел картину одним из первых.

Герой фильма режиссера Гэвина О’Коннора "Аудитор 2" не только обладает невероятными математическими способностями, но и в случае необходимости становится настоящей смертоносной машиной. Другими словами, он – аудитор и профессиональный киллер в "одном флаконе".

Трейлер фильма "Аудитор 2"

Несмотря на огромные гонорары за свои услуги, Крис живет в трейлере.

Создатели сюжета объясняют такое многостороннее развитие героя Аффлека – Кристиана Вольфа – непростым детством: мать ушла из семьи, бросив мужа и двоих детей (у Кристиана есть брат Брекстон), а отец-военный растил мальчиков в условиях, близких к казарменным.

Он приучил их не только к суровому быту, но и обучал многочисленным техникам борьбы и владению оружием. При этом диагноз старшего сына (аутизм) не стал для отца Кристиана фактором для пощады.

В итоге оба брата выросли настоящими профессиональными солдатами, которые дорого продавали свое мастерство.

Каким получился фильм "Аудитор 2" с Беном Аффлеком

Если первая часть удерживала фокус на математических способностях героя и его умении феноменально распутывать самые сложные финансовые схемы, а его навыки киллера были, скорее, фоновым приемом сценаристов, то вторая часть фильма Гэвина О’Коннора полностью посвящена умению Кристофера (а чуть позже – и его брата Брекстона) победить небольшую бандитскую армию в неравном бою.

Спустя 7,5 лет с момента предыдущих событий братья объединяются с целью побороть могущественный картель, промышляющий торговлей людьми на злополучно-знаменитой мексиканской границе.

Кроме того, им предстоит разобраться с личностью таинственной женщины-киллера, чьи феноменальные умственные способности и навыки во многом превосходят таланты самого Кристиана.

Перед нами – неплохая новая версия культового "Коммандоса" с Арнольдом Шварценеггером

Похоже, мир кинематографа, а главное, зрители немало истосковались по качественным и понятным боевикам: с хорошими шутками, простой картиной мира, прозрачными героями и четким разделением добра и зла. "Аудитор 2" с Беном Аффлеком – именно такой фильм.

Высокая динамика событий, немногословный главный герой с четкой моральной позицией, яркие боевые сцены, искрометный юмор, поиск пропавшего ребенка – все это очень напоминает одну из знаменитых картин героя боевиков 1980-х годов Арнольда Шварценеггера "Коммандос". Правда, перед нами не один герой, а целых два, с почти равнозначными партиями в сюжете и весом для зрителей.

Фото: Кадр из фильма

Отдельного внимания заслуживает сцена, в которой герой Бена Аффлека, стараясь со всем масштабом собственной неуклюжести в общении произвести впечатление на девушку, отлично справляется с танцем в стиле кантри.

Похоже, кинематограф возвращается к своим базовым позициям по части понятных боевиков. Причем, нельзя сказать, что это новый виток. Это – буквальное возвращение к истокам.

Следовательно, в среде зрителей возник запрос на понятное, и герои с социопатическими наклонностями, популярные в последнее десятилетие, кажется, теряют позиции. В моду возвращается понятное, и, возможно, оно к лучшему!

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Грешники.